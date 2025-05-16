136 شهيدا جراء غارات الاحتلال على غزة منذ فجر الخميس (فيديو)

أفادت مصادر طبية للجزيرة مباشر باستشهاد 136 شخصا جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، منذ فجر الخميس.

وفيما يلي محصلة شهداء، اليوم الخميس، وفق رصد الجزيرة مباشر:

جنوب القطاع (83 شهيدا)

14 شهيدا في قصف منزل لعائلة سمور في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس.

10 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة الزيناتي في منطقة السطر الشرقي بمدينة خان يونس.

6 شهداء في قصف منزل عائلة أبو طعيمة قرب مدرسة عسقلان في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس.

5 شهداء في قصف منزل عائلة البردويل في بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس.

5 شهداء ومصابون في قصف منزل لعائلة اللحام وسط خان يونس.

4 شهداء في قصف منزلين لعائلة أبو خاطر شرق مدينة خان يونس.

شهيدان ومصابون في قصف منزل لعائلة البيوك وسط خان يونس.

شهيدان جراء قصف منزل لعائلة العمور في بلدة الفخاري شرقي مدينة خان يونس.

شهيدان بقصف إسرائيلي استهدف غرفة الحراسة في مول “جولدن” بخان يونس.

4 شهداء وإصابات، جراء حادثين منفصلين في بلدة خزاعة شرقي خان يونس.

شهيد في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس.

استشهاد الفتاة فداء فوزي النجار في قصف إسرائيلي على بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

استشهاد نجاح سليمان أبو ذخير وإصابة 3 آخرين في قصف مدفعي استهدف خيام النازحين في منطقة الإقليمي شمال غرب رفح.



انتشال الشهيد محمد إبراهيم سعيد النجار (27 عامًا) من منطقة قيزان النجار جراء قصف سابق أمس على مدينة خان يونس.

4 شهداء متأثرين بجراحٍهم أصيبوا في غارات سابقة على خان يونس.

3 شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على منزل رئيس بلدية الفخاري السابق عودة العمور شرقي مدينة خان يونس.

شهيدان وإصابات جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين بالقرب من برج الأسرى شمال مدينة خان يونس.

استشهاد صبحي جبر محمود أبو رجيلة في قصف من مسيّرة إسرائيلية على بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس.

3 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في بلدة خزاعة شرقي خان يونس.



استشهاد عبد الحي حمدان شراب وزوجته في قصف على منزلهم في بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس.

استشهاد هبة عبد الفتاح فياض بقصف إسرائيلي على بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس.

3 شهداء في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة أبو لحية في بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس.

3 شهداء ومصابون في غارة جوية إسرائيلية على منزل لعائلة الأغا في بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس.

شهيدان ومصابون جراء قصف من مسيّرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس.

وسط القطاع (5 شهداء)

3 شهداء في قصف منزل لعائلة النباهين في دير البلح.

شهيدان بنيران مسيّرات إسرائيلية استهدفت مدينة دير البلح.

شمال القطاع (37 شهيدا):

18 شهيدا في قصف إسرائيلي استهدف مصلى وعيادة التوبة الصحية في الفاخورة غرب مخيم جباليا.

7 شهداء في قصف منزل يعود لعائلة شهاب في بلدة جباليا البلد.

3 شهداء ومصابون في قصف مدفعي على حي تل الذهب في مدينة بيت لاهيا.

استشهاد سالم ربيع سلامة جراء استهداف منزل في منطقة السلاطين غرب بيت لاهيا.

شهيدة جراء غارات إسرائيلية على منطقة تل الزعتر.



شهيد في قصف إسرائيلي على منطقة السكة شرق مخيم جباليا.

شهيدان وعدد من الإصابات بقصف منزل في منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا.

3 شهداء وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة نصر في شارع غزة القديم بجباليا البلد.

استشهاد طفلة بقصف مدفعي إسرائيلي على بيت لاهيا.

مدينة غزة (11 شهيدا):

4 شهداء جراء قصف استهدف شقة سكنية في حي النصر غربي المدينة.

شهيد في قصف جوي إسرائيلي على حي التفاح شرقي المدينة.

استشهاد مسنة إثر استهداف مدفعية الاحتلال لمنزل يعود لعائلة عجور في شارع يافا بحي التفاح شرقي المدينة.

استشهاد محمد الغفري إثر قصف مسيّرة الاحتلال شرقي منطقة الشعف شرقي مدينة.

4 شهداء جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين على رمزون السنافور بحي التفاح شرقي المدينة.

وقتلت إسرائيل في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ما لا يقل عن 53010 فلسطينيين.