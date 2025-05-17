الأمن السوري: اعتقال أفراد من خلية تنتمي لـ”تنظيم الدولة” في حلب

قالت وزارة الداخلية السورية، السبت، إن مديرية أمن حلب بالاشتراك مع جهاز الاستخبارات العامة، نفّذت عملية مداهمة استهدفت موقعا تتحصن فيه خلية تابعة لـ”تنظيم الدولة”.

وأسفرت العملية، وفقا لبيان الداخلية، عن إلقاء القبض على 4 أشخاص، فيما لا تزال العملية مستمرة للوصول إلى بقية العناصر، بحسب السلطات.

وذكرت مصادر أمنية أن اشتباكات وقعت أثناء تنفيذ المداهمة أدت إلى مقتل عنصر من قوى الأمن العام، قبل أن تتمكن القوة من اقتحام الموقع وضبط عبوات ناسفة، وسترة مفخخة، وبدلات عسكرية عدة تعود لقوى الأمن العام كانت بحوزة أفراد “الخلية”.

وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قال في كلمته في القمة العربية ببغداد، السبت، إن “سوريا تواجه تحديات عدة تتمثل ببقايا تنظيم داعش، والتي تحاول قوى خارجية استخدامهم كأداة للابتزاز السياسي والضغط الأمني”.