انطلاق القمة العربية الـ34 في بغداد (فيديو)

انطلقت، اليوم السبت، في العاصمة العراقية بغداد، أعمال القمة العربية الـ34.

وشهدت بغداد، وصول عدد من الشخصيات السياسية البارزة من الدول العربية، من بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ممثلا عن الرئيس جوزيف عون، ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة نيابة عن الملك محمد السادس.

كما وصل نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عمان شهاب بن طارق آل سعيد، لترؤس وفد السلطنة بدلًا من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ممثلًا عن الرئيس أحمد الشرع، وعضو مجلس السيادة السوداني إبراهيم جابر نيابة عن رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان.

وأكدت رئاسة الوزراء الأردنية عبر منصة “إكس” مشاركة رئيس الوزراء جعفر حسان ممثلاً عن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، فيما كان وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف قد وصل مساء الخميس لترؤس وفد بلاده بدلًا من الرئيس عبد المجيد تبون.

مشاركة أممية وخليجية وأوروبية

كما وصل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي إلى بغداد، للمشاركة في القمة.

وكان قد سبقهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي يحضر القمة بصفة “ضيف شرف”.

وكان وزراء الخارجية العرب قد أقروا، جدول أعمال القمة التي تأتي تحت شعار “حوار وتضامن وتنمية”، الذي يتصدره الملف الفلسطيني، ضمن 5 ملفات رئيسة و5 مبادرات مقترحة للنقاش.

وتأتي القمة في ظل أجواء إقليمية مشحونة، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 19 شهرًا، إضافة إلى أزمات معقدة في سوريا ولبنان والسودان.