حماس توجه رسالة إلى القمة العربية في العراق

وجّهت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رسالة للقمة العربية الرابعة والثلاثين، والتي انعقدت بالعاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، شددت فيها أن قطاع غزة يتعرض لهجوم دموي وصفته بأنه “إبادة جماعية مكتملة الأركان”.

وأكدت الحركة، في بيان رسمي، استمرار قوات الاحتلال في ارتكاب المجازر بحق المدنيين، مستهدفة الأحياء السكنية ومراكز الإيواء، مما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى، وسط حصار خانق وانقطاع كامل للمساعدات الإنسانية.

وأوضحت أن شمال غزة يشهد حملة “إبادة ممنهجة” مع تصعيد مكثف في القصف الجوي والمدفعي، ما أجبر مئات العائلات على النزوح القسري هرباً من الموت والقذائف، في ظل صمت وعجز المجتمع الدولي.

دعوة للقمة العربية لتحمل المسؤولية

وطالبت الحركة القمة العربية بتحمل “مسؤولياتها التاريخية” واتخاذ خطوات عملية لوقف العدوان، ورفع الحصار عن القطاع، وتنفيذ قرارات قمة الرياض التي تدعو لكسر الحصار وضمان إدخال المساعدات.

كما دعت إلى فرض عقوبات عربية ودولية عاجلة على “الاحتلال الفاشي”، ومحاسبة قادته كمجرمي حرب.

وفي ختام البيان، دعت حركة (حماس) شعوب العالم و”القوى الحرة” إلى تصعيد حملة تضامن عالمية عاجلة، لكشف “جرائم الاحتلال وفضح سياسة الإبادة والتجويع” التي تمارسها إسرائيل بحق سكان غزة.

600 شهيد وجريح خلال 24 ساعة

وبالتزامن مع انعقاد القمة العربية في بغداد، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 53,272 شهيدا و120,673 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد إعلان وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 153 مواطنا و459 إصابة خلال 24 ساعة الماضية جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأكدت الوزارة وجود ضحايا تحت الركام وفي الطرقات، تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بفعل القصف المباشر وصعوبة الأوضاع الميدانية.