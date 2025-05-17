“أول مرة في تاريخ الصراع”.. إسقاط طائرة إسرائيلية من طراز “سوبر هيرون” (فيديو)

عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، السبت، مشاهد توثق إسقاط طائرة إسرائيلية من طراز “سوبر هيرون” الاستراتيجية المذخرة، وذلك أثناء تحليقها فوق مدينة غزة، وأظهر “الفيديو” لقطات لحطام الطائرة التي أكدت السرايا أنها أسقطتها “باستخدام الوسائط النارية المناسبة”.

وتضمن “الفيديو” معلومات عن الطائرة الإسرائيلية، منها أن طولها 9 أمتار، وعرضها 17 مترا، وتستطيع التحليق لمدة 48 ساعة بحمولة تصل إلى 450 كيلو غراما.

كما أوضح “الفيديو” أن الطائرة مجهزة بأنظمة رصد ومراقبة ونقل معلومات فورية ووحدة إدارات، وقادرة على العودة تلقائيًا إلى قاعدتها في حال فقدان الاتصال.

وأشار المقطع إلى امتلاك الطائرة إمكانيات التشويش واعتراض الاتصالات، بالإضافة إلى تجيزها بـ”كاميرات” ليلية ونهارية وحرارية ومجسات إلكترونية حساسة.

وأكدت سرايا القدس في التسجيل: “بفضل الله خلال عملية نوعية تمكن مجاهدونا صباح يوم الجمعة الموافق 2025/5/9 وأول مرة في تاريخ الصراع الفلسطيني الصهيوني من إسقاط طائرة سوبر هيرون الاستراتيجية المذخرة بالوسائط النارية المناسبة”.