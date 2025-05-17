“لسنا نادمين على إطلاق سراح عيدان ألكسندر”.. قيادي في حماس: مرحلة الصفقات الجزئية انتهت (فيديو)

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) طاهر النونو، السبت، أن جولة المفاوضات الجديدة غير المباشرة مع وفد إسرائيلي في العاصمة القطرية الدوحة، بدأت “من دون شروط مسبقة”، وتشمل كل القضايا المتعلقة بالحرب الجارية في قطاع غزة.

وقال النونو، في تصريحات للجزيرة مباشر، إن مرحلة الصفقات الجزئية انتهت، وإن حماس وافقت على الجولة الحالية من المفاوضات دون فرض أي شروط، وذلك في إطار “بحث كل القضايا من دون تحفظات، وعلى رأسها وقف الحرب، والانسحاب الإسرائيلي، وتبادل الأسرى”.

وأشار النونو إلى أن حماس تدرك تعنت الجانب الإسرائيلي في التعامل مع هذه المفاوضات، لكنها “لن تترك سبيلا يُحتمل أن يؤدي إلى وقف العدوان على شعبنا دون أن تسلكه”، مضيفا “لم نلمس حتى الآن أي جدية من الوفد الإسرائيلي المفاوض في الدوحة”.

وفي رده على إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، شدَّد النونو على أن الحركة “ليست نادمة” على هذه الخطوة، مشيرا إلى أنها “أثبتت للعالم أن حماس ليست الطرف المعطل للاتفاق”، وأنها تتعامل بجدية وحسن نية في مختلف مسارات التفاوض.

وفي ما يتعلق بالموقف الأمريكي، عبَّر القيادي في حماس عن استغرابه الشديد من عدم ممارسة الإدارة الأمريكية أي ضغط فعلي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قائلا إن هذا الموقف “مستهجَن وغير مقبول”، مؤكدا في الوقت نفسه أن حماس “تعاملت بمسؤولية” مع واشنطن بشأن إدخال الإغاثة الإنسانية للمدنيين.

وأضاف النونو أن إدخال المساعدات الإنسانية “حق أصيل غير مرتبط بأي مفاوضات أو مساومات”، داعيا إلى تحرك عربي ودولي عاجل للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف الحرب المتواصلة على غزة.

وفي تعليقه على البيان الصادر عن القمة العربية الأخيرة، رأى النونو أنه “بيان جيد في مجمله”، لكنه شدَّد على ضرورة ترجمة هذه البيانات إلى “حلول واقعية ملموسة من شأنها التخفيف عن معاناة شعبنا”.

وختم النونو بتأكيد أن نجاح هذه الجولة من المفاوضات لا يزال مرهونا بمدى توفر إرادة سياسية لدى إسرائيل، إضافة إلى ضغط حقيقي من الولايات المتحدة والوسيطين المصري والقطري.