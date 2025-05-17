الأخبار|قطاع غزة

مايكروسوفت تعترف بتزويد الجيش الإسرائيلي بالذكاء الاصطناعي في حرب غزة

فيديو تجميعي للغارات الجوية استخدم الجيش الإسرائيلي فيها لأنظمة الذكاء الاصطناعي
فيديو تجميعي للغارات الجوية استخدم الجيش الإسرائيلي فيها لأنظمة الذكاء الاصطناعي
17/5/2025

اعترفت شركة مايكروسوفت لأول مرة بأنها قدمت خدمات حوسبة سحابية متقدمة وتقنيات ذكاء اصطناعي للجيش الإسرائيلي خلال الحرب الجارية في قطاع غزة، في إطار ما قالت إنه دعم لجهود تحديد مواقع وإنقاذ الرهائن الإسرائيليين.

وفي منشور نُشر على موقعها الرسمي دون توقيع، أوضحت الشركة الأمريكية أنها لم تجد “أي دليل حتى الآن” يشير إلى أن خدماتها عبر منصة “أزور” أو تقنيات الذكاء الاصطناعي التي طورتها قد استُخدمت في استهداف أو إلحاق الأذى بالمدنيين في غزة.

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ووثقت وكالة أسوشيتد برس هذا الاعتراف بنشر عدد من الفيديوهات توضح استخدامات الجيش الإسرائيلي لتقنية الذكاء الاصطناعي في ضرب عدد كبير من المواقع في قطاع غزة.

ويعد هذا الإعلان أول اعتراف علني من مايكروسوفت بمشاركتها التقنية المباشرة في الحرب، التي اندلعت عقب هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل، فيما خلّفت الهجمات الإسرائيلية المتواصلة عشرات آلاف الشهداء والجرحى من الفلسطينيين في قطاع غزة.

ويأتي هذا الاعتراف بعد نحو ثلاثة أشهر من تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس، كشف عن تفاصيل غير مسبوقة حول الشراكة الوثيقة بين مايكروسوفت ووزارة الدفاع الإسرائيلية، إذ سجل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التجارية في الأغراض العسكرية ارتفاعًا تجاوز 200 مرة منذ بداية الحرب.

ووفقاً لتقرير الوكالة، يستخدم الجيش الإسرائيلي منصة “أزور” من مايكروسوفت في نسخ وترجمة ومعالجة كميات ضخمة من المعلومات الاستخباراتية التي يتم جمعها عبر أنظمة المراقبة، ليتم بعد ذلك التحقق من هذه البيانات وربطها بأنظمة الاستهداف الإسرائيلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

المصدر : الجزيرة مباشر

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