لأول مرة.. مايكروسوفت تعترف بتزويد الجيش الإسرائيلي بتقنيات الذكاء الاصطناعي في حرب غزة (فيديو)

اعترفت شركة مايكروسوفت لأول مرة بأنها قدَّمت خدمات حوسبة سحابية متقدمة وتقنيات ذكاء اصطناعي للجيش الإسرائيلي خلال الحرب الجارية في قطاع غزة، في إطار ما قالت إنه دعم لجهود “تحديد مواقع وإنقاذ الرهائن الإسرائيليين”.

وفي منشور على موقعها الرسمي دون توقيع، أوضحت الشركة الأمريكية أنها لم تجد “أي دليل حتى الآن” يشير إلى أن خدماتها عبر منصة “أزور” أو تقنيات الذكاء الاصطناعي التي طورتها قد استُخدمت في استهداف المدنيين أو إلحاق الأذى بهم في غزة.

ووثقت وكالة أسوشيتد برس هذا الاعتراف بنشر عدد من “الفيديوهات”، توضح استخدام الجيش الإسرائيلي تقنية الذكاء الاصطناعي في ضرب عدد كبير من المواقع في قطاع غزة.

ويُعَد هذا الإعلان أول اعتراف علني من مايكروسوفت بمشاركتها التقنية المباشرة في الحرب، التي اندلعت عقب هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، الذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل، بينما خلّفت الهجمات الإسرائيلية المتواصلة عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى في قطاع غزة.

ويأتي هذا الاعتراف بعد نحو ثلاثة أشهر من تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس، كشف تفاصيل غير مسبوقة بشأن الشراكة الوثيقة بين مايكروسوفت ووزارة الدفاع الإسرائيلية، إذ سجل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التجارية في الأغراض العسكرية ارتفاعا تجاوز 200 مرة منذ بداية الحرب.

ووفقا لتقرير الوكالة، يستخدم الجيش الإسرائيلي منصة “أزور” من مايكروسوفت في نسخ وترجمة ومعالجة كميات ضخمة من المعلومات الاستخبارية التي تُجمع عبر أنظمة المراقبة، ليجري بعد ذلك التحقق من هذه البيانات وربطها بأنظمة الاستهداف الإسرائيلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.