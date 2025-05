تحطُّم صواري سفينة أمام أعين المارة.. مأساة تحت جسر بروكلين (فيديو)

قُتل شخصان وجُرح 19 إثر اصطدام سفينة شراعية مخصصة للتدريب تابعة للبحرية المكسيكية بجسر بروكلين في نيويورك مساء السبت، وفق ما أفاد رئيس بلدية المدينة الأمريكية إريك آدامز.

وكتب آدامز على منصة إكس “في وقت سابق فقدت السفينة كواوتيموك التابعة للبحرية المكسيكية قوة الدفع واصطدمت بجسر بروكلين”.

Earlier tonight, the Mexican Navy tall ship Cuauhtémoc lost power and crashed into the Brooklyn Bridge.

At this time, of the 277 on board, 19 sustained injuries, 2 of which remain in critical condition, and 2 more have sadly passed away from their injuries. pic.twitter.com/mlaCX0X8Mh

