تحطُّم صواري سفينة أمام أعين المارة.. مأساة تحت جسر بروكلين (فيديو)

قُتل شخصان وجُرح 19 إثر اصطدام سفينة شراعية مخصصة للتدريب تابعة للبحرية المكسيكية بجسر بروكلين في نيويورك مساء السبت، وفق ما أفاد رئيس بلدية المدينة الأمريكية إريك آدامز.

وكتب آدامز على منصة إكس “في وقت سابق فقدت السفينة كواوتيموك التابعة للبحرية المكسيكية قوة الدفع واصطدمت بجسر بروكلين”.

Earlier tonight, the Mexican Navy tall ship Cuauhtémoc lost power and crashed into the Brooklyn Bridge. At this time, of the 277 on board, 19 sustained injuries, 2 of which remain in critical condition, and 2 more have sadly passed away from their injuries. pic.twitter.com/mlaCX0X8Mh — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) May 18, 2025

وأوضح أن 19 من ركاب السفينة البالغ عددهم 277 أصيبوا بجروح بينهم اثنان بحالة حرجة، في حين “توفي اثنان آخران متأثرَين بإصابتيهما”.

وقال قائد العمليات الخاصة في شرطة نيويورك ويلسون أرامبوليس، في مؤتمر صحفي، إن السفينة فقدت قوة الدفع عندما كان القبطان يقوم بمناورة، مما أدى إلى اصطدامها بدعامة الجسر.

اصطدام صواري السفينة بالجسر

وأظهرت مقاطع مصورة على الإنترنت سفينة التدريب كواوتيموك وهي تبحر أسفل الجسر الشهير، الذي يربط بين حي بروكلين وحي مانهاتن في نيويورك، بينما كانت الصواري تصطدم به.

كما أظهرت مقاطع مصورة أخرى المارة عند قاعدة الجسر، بالقرب من ميناء ساوث ستريت البحري في مدينة نيويورك، وهم يركضون مبتعدين عن السفينة في أثناء اقترابها.

SMH Good thing I wasn’t walking over the Brooklyn Bridge tonight. Where did it come from and why is there a gigantic Mexican flag on it. Cruise ship? WTF is going on in my city?!

pic.twitter.com/CdRfHQMo89 — Big Pete NY (@BigPeteNY44) May 18, 2025

وتحطمت الصواري الثلاثة للسفينة مع اصطدامها بالجسر الشهير، في وقت متأخر من السبت، بينما كان المارة يستمتعون بأمسية ربيعية.

واكتمل بناء الجسر المعلق، وهو مَعلَم سياحي شهير ونقطة اتصال رئيسية بين مانهاتن وبروكلين، في عام 1883.

وبُنيت السفينة في عام 1982، ويبلغ ارتفاع صاريها 48.2 مترا، وتشارك في الكثير من تجمعات السفن الشراعية في العالم.

وكانت السفينة في طريقها إلى آيسلندا عند وقوع الحادث.

وقال مسؤول نقل في مدينة نيويورك إن الجسر لم يتعرض لأضرار جسيمة. وأعيد فتح حركة المرور في كلا الاتجاهين بعد الفحص الأولي لحالة الجسر بعد الحادث.