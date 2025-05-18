الأخبار|الولايات المتحدة

تحطُّم صواري سفينة أمام أعين المارة.. مأساة تحت جسر بروكلين (فيديو)

لحظات رعب في نيويورك

السفينة اصطدت ببرج بروكلين الشهير في نيويورك بعد أن فقد قائدها السيطرة عليها
مدة الفيديو 02 دقيقة 01 ثانية 02:01
18/5/2025-|آخر تحديث: 12:02 PM (توقيت مكة)

قُتل شخصان وجُرح 19 إثر اصطدام سفينة شراعية مخصصة للتدريب تابعة للبحرية المكسيكية بجسر بروكلين في نيويورك مساء السبت، وفق ما أفاد رئيس بلدية المدينة الأمريكية إريك آدامز.

وكتب آدامز على منصة إكس “في وقت سابق فقدت السفينة كواوتيموك التابعة للبحرية المكسيكية قوة الدفع واصطدمت بجسر بروكلين”.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وأوضح أن 19 من ركاب السفينة البالغ عددهم 277 أصيبوا بجروح بينهم اثنان بحالة حرجة، في حين “توفي اثنان آخران متأثرَين بإصابتيهما”.

وقال قائد العمليات الخاصة في شرطة نيويورك ويلسون أرامبوليس، في مؤتمر صحفي، إن السفينة فقدت قوة الدفع عندما كان القبطان يقوم بمناورة، مما أدى إلى اصطدامها بدعامة الجسر.

اصطدام صواري السفينة بالجسر

وأظهرت مقاطع مصورة على الإنترنت سفينة التدريب كواوتيموك وهي تبحر أسفل الجسر الشهير، الذي يربط بين حي بروكلين وحي مانهاتن في نيويورك، بينما كانت الصواري تصطدم به.

كما أظهرت مقاطع مصورة أخرى المارة عند قاعدة الجسر، بالقرب من ميناء ساوث ستريت البحري في مدينة نيويورك، وهم يركضون مبتعدين عن السفينة في أثناء اقترابها.

وتحطمت الصواري الثلاثة للسفينة مع اصطدامها بالجسر الشهير، في وقت متأخر من السبت، بينما كان المارة يستمتعون بأمسية ربيعية.

واكتمل بناء الجسر المعلق، وهو مَعلَم سياحي شهير ونقطة اتصال رئيسية بين مانهاتن وبروكلين، في عام 1883.

وبُنيت السفينة في عام 1982، ويبلغ ارتفاع صاريها  48.2 مترا، وتشارك في الكثير من تجمعات السفن الشراعية في العالم.

وكانت السفينة في طريقها إلى آيسلندا عند وقوع الحادث.

وقال مسؤول نقل في مدينة نيويورك إن الجسر لم يتعرض لأضرار جسيمة. وأعيد فتح حركة المرور في كلا الاتجاهين بعد الفحص الأولي لحالة الجسر بعد الحادث.

المصدر : الفرنسية + رويترز

إعلان