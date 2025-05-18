دراسة تكشف آثارا صادمة.. كيف يغيّر العمل لساعات طويلة تركيبة دماغك؟

أظهرت دراسة بحثية حديثة، أُجريت على عاملين بقطاع الصحة في كوريا الجنوبية، أن العمل لساعات طويلة (52 ساعة أو أكثر أسبوعيا) قد يُحدث تغيرات في بنية الدماغ، ولا سيّما المناطق المرتبطة بالوظائف التنفيذية وتنظيم المشاعر، مثل حل المشكلات والذاكرة العاملة.

وبحسب نتائج الدراسة، فقد أظهرت صور الأشعة الدماغية للأشخاص الذين يعملون لساعات طويلة، زيادة بنسبة 19% في حجم منطقة “التلفيف الجبهي الأوسط الخلفي الأيسر” مقارنة بأولئك الذين يعملون لساعات طبيعية.

كما سجل الباحثون زيادات في الحجم شملت 17 منطقة دماغية أخرى، من بينها “التلفيف الجبهي العلوي” المسؤول عن الانتباه والتخطيط واتخاذ القرار، وكذلك “الجزيرة الدماغية” التي تؤدي دورا في الإحساس والعاطفة والوعي الذاتي.

الأضرار الصحية المرتبطة بالإفراط في العمل

وأشار الباحثون إلى أن هذه التغيرات قد تمثل استجابة عصبية تكيفية للإجهاد المهني المزمن، وإن كانت الآليات الدقيقة لا تزال غير مفهومة بالكامل.

وأكدوا أن هذه النتائج الأولية قد تقدّم تفسيرا بيولوجيا للأضرار الصحية الموثقة التي تصاحب العمل المفرط، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، واضطرابات التمثيل الغذائي، والمشكلات النفسية.

ورغم الطابع الاستكشافي للدراسة، فقد شدَّد الباحثون على أهمية مواصلة الأبحاث لفهم تأثيرات الإفراط في العمل على الدماغ. كما دعوا إلى اعتماد سياسات عمل تحد من ساعات العمل الطويلة، لما تمثله من خطر متزايد على الصحة العقلية والجسدية للعاملين.