سيناتور أمريكي: نتنياهو يُجوّع مليوني مدني في غزة.. والولايات المتحدة متواطئة

اتهم السيناتور الديمقراطي الأمريكي كريس فان هولين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته بارتكاب انتهاك جسيم للقانون الدولي بتجويع مليوني مدني في قطاع غزة.

وقال فان هولين على منصة إكس السبت “إننا نشهد اليوم السادس والسبعين من الحصار”، مضيفا أن “شاحنات الطعام تنتظر الدخول لكنها مُنعت”، وأن أطفالا فلسطينيين ماتوا بالفعل بسبب نقص الغذاء.

وتابع السيناتور الأمريكي “نتنياهو وحكومته يجوّعون مليوني مدني. أدخِلوا الطعام إلى غزة الآن. الولايات المتحدة متواطئة في هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي”.

Let food into Gaza NOW! Netanyahu & his govt are starving 2M civilians. This is day 76 of the blockade. Trucks with food are waiting to get in but are blocked. Children have already died from withholding food.

The U.S. is complicit in this gross violation of international law.… pic.twitter.com/AqQAZJNvF7

— Senator Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) May 17, 2025