سيناتور أمريكي: نتنياهو يُجوّع مليوني مدني في غزة.. والولايات المتحدة متواطئة

اتهم السيناتور الديمقراطي الأمريكي كريس فان هولين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته بارتكاب انتهاك جسيم للقانون الدولي بتجويع مليوني مدني في قطاع غزة.

وقال فان هولين على منصة إكس السبت “إننا نشهد اليوم السادس والسبعين من الحصار”، مضيفا أن “شاحنات الطعام تنتظر الدخول لكنها مُنعت”، وأن أطفالا فلسطينيين ماتوا بالفعل بسبب نقص الغذاء.

وتابع السيناتور الأمريكي “نتنياهو وحكومته يجوّعون مليوني مدني. أدخِلوا الطعام إلى غزة الآن. الولايات المتحدة متواطئة في هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي”.

Let food into Gaza NOW! Netanyahu & his govt are starving 2M civilians. This is day 76 of the blockade. Trucks with food are waiting to get in but are blocked. Children have already died from withholding food. The U.S. is complicit in this gross violation of international law.… pic.twitter.com/AqQAZJNvF7 — Senator Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) May 17, 2025

وجاءت تصريحات فان هولين في وقت تتصاعد فيه الانتقادات داخل أوساط السياسة الأمريكية بشأن استمرار الدعم غير المشروط لإسرائيل، وسط تقارير عن كارثة إنسانية واسعة النطاق في قطاع غزة، وارتفاع حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أفادت، في وقت سابق، باستشهاد 80 فلسطيني منذ فجر السبت نتيجة غارات الاحتلال المتواصلة، بينهم 34 شهيدا في مدينة غزة وشمال القطاع وحدهما.

وشملت الغارات قصف منازل وأبراج سكنية وخيام للنازحين، من بينها خيمة بمخيم سنابل في مواصي خان يونس، مما أسفر عن شهداء وجرحى، واحتراق عشرات الخيام.

وأشارت مصادر طبية إلى أن قوات الاحتلال منعت عمدا طواقم الإسعاف من الوصول إلى مواقع القصف، مما أدى إلى بقاء أكثر من 140 شهيدا تحت الأنقاض، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وخلال الساعات الـ48 الماضية، دمرت قوات الاحتلال أكثر من 1000 وحدة سكنية كليا أو جزئيا، وهجَّرت قسرا نحو 300 ألف مواطن من شمال القطاع إلى مدينة غزة.