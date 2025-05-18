ضمن عملية “عربات جدعون”.. الجيش الإسرائيلي يبدأ هجوما بريا واسعا شمال وجنوب غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، شن عملية برية واسعة في شمال وجنوب قطاع غزة، في إطار ما أسماه بـ”عملية عربات جدعون”، بمشاركة قوات من الخدمة النظامية والاحتياط تحت قيادة المنطقة الجنوبية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي إن “قوات جيش الدفاع بدأت خلال اليوم الأخير تنفيذ عمليات برية واسعة النطاق في أنحاء شمال وجنوب قطاع غزة، ضمن عملية عربات جدعون”، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تأتي بعد سلسلة من الضربات الجوية التمهيدية التي نُفذت خلال الأسبوع الماضي.

ضربة افتتاحية

وأوضح البيان أن سلاح الجو الإسرائيلي شنّ ما وصفه بـ”ضربة افتتاحية”، استهدفت أكثر من 670 هدفا تابعا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مختلف أنحاء القطاع، وذلك بهدف “تشويش استعدادات العدو ودعم العمليات البرية الجارية”، على حد زعمه.

وشملت الأهداف، بحسب البيان، مستودعات أسلحة، ومسارات أنفاق تحت الأرض، ومواقع لإطلاق صواريخ مضادة للدروع، بالإضافة إلى “عناصر إرهابية”، وفقا لإدعائه.

ارتفاع حصيلة العدوان

وارتفعت حصيلة العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 53339 شهيدا، و121034 مصابا، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن من بين الحصيلة 3193 شهيدا، و8993 إصابة، منذ 18 مارس/آذار الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 67 شهيدا، بينهم 5 تم انتشالهم، فضلا عن 361 مصابا، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة، وما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.