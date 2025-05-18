حكومة غزة: الاحتلال هجّر أكثر من 300 ألف وقتل أكثر من 200 ودمّر ألف مبنى خلال 48 ساعة

ارتقى خلال الـ48 ساعة الماضية أكثر من 200 شهيد في محافظة شمال غزة وحدها، في سلسلة من المجازر المتواصلة التي خلفت أيضًا دمارًا هائلًا ونزوحًا قسريًا لعشرات الآلاف من المدنيين.

ووفق ما أفاد به المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد رافق هذه المجازر تدمير أكثر من 1000 وحدة سكنية بشكل كلي أو جزئي، بينها منازل سبق أن تعرضت للتدمير وأعيد استهدافها، ما عمّق من الكارثة الإنسانية في المناطق الشمالية للقطاع.

كما أدت العمليات العسكرية الأخيرة إلى نزوح أكثر من 300 ألف مواطن قسرًا من شمال القطاع إلى مدينة غزة، التي تعاني أصلاً من دمار واسع وانهيار كامل في البنية التحتية.

وأشار البيان إلى أن من بين الشهداء ما لا يقل عن 140 شهيدًا ما زالوا تحت الأنقاض، في ظل منع متعمد من قبل قوات الاحتلال لوصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى مواقع القصف، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تنص على حماية المدنيين وتسهيل أعمال الإغاثة.

عملية عربات جدعون

وفيما تواصل قوات الاحتلال تنفيذ ما تُطلق عليه عملية “عربات جدعون”، أكد المكتب الإعلامي أن الاحتلال يستهدف بشكل ممنهج كل ما يتحرك في شمال غزة، من مركبات وأفراد وحتى فرق الإنقاذ، مما حول المنطقة إلى مسرح مفتوح للقتل والتدمير.

كما لجأت الطائرات المُسيّرة إلى حرق مئات الخيام المخصصة لإيواء النازحين في مناطق تل الزعتر، مخيم جباليا، بيت لاهيا وغيرها، في جريمة جديدة ضد الإنسانية.

غزة.. مدينة منكوبة

أوضح المكتب أن مدينة غزة، التي باتت ملاذًا قسريًا لعشرات الآلاف من النازحين من شمال القطاع، تعاني من انعدام شبه تام للخدمات الأساسية، إذ لا توجد مراكز إيواء كافية، ولا خيام، ولا ماء أو غذاء أو دواء.

وأكد أن آلاف العائلات تفترش الشوارع، لا سيما في شارع الجلاء ومنطقة الصفطاوي، في مشهد ينذر بكارثة إنسانية وشيكة في ظل استمرار الحصار الخانق والقصف المتواصل.

دعوات لتحرك دولي عاجل

ووجّه المكتب الإعلامي الحكومي نداء عاجلًا للمجتمع الدولي، مطالبًا بتدخل فوري وفاعل لوقف المجازر المتصاعدة في شمال القطاع، وإرسال فرق إغاثية وإنقاذ دولية لانتشال الشهداء وإسعاف الجرحى. كما دعا إلى فتح معابر قطاع غزة فورًا أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية.

وفي ختام بيانه، حمّل المكتب الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة، مطالبًا بمحاكمة قادة الاحتلال أمام محاكم دولية مختصة بتهم التطهير العرقي وجرائم الإبادة الجماعية.