هروب درامي لسجناء “أحداث” من مرحاض زنزانة (فيديو)

في مشهد لا يخلو من الإثارة، أعلنت سلطات ولاية لويزيانا الأمريكية فرار 10 فتيان من مركز احتجاز الأحداث في مدينة نيو أورليانز، مستخدمين فتحة خلف مرحاض وجدارا وسياجا وأسلاكا شائكة، في مغامرة بدت وكأنها مأخوذة من سيناريو فيلم سينمائي.

وبحسب ما كشفه مكتب شرطة مقاطعة أورليانز، فقد استغل الفارّون لحظة غياب الحارس الوحيد، الذي خرج لإحضار وجبة طعام، ليتسللوا عبر فتحة خلف مرحاض داخل زنزانة، ثم تسلقوا جدارا داخليا، واستخدموا بطانيات لتجاوز السياج المحاط بالأسلاك الشائكة، في خطة وصفتها الشرطة بأنها “جريئة ومنظمة”.

Surveillance video shows New Orleans inmates running away from jail after escape. Then look closely and you see them crossing the highway.

Four are alleged killers.https://t.co/5UzIcdBjgO pic.twitter.com/VJFFNaYCBq

— Brian Entin (@BrianEntin) May 17, 2025