هروب درامي لسجناء “أحداث” من مرحاض زنزانة (فيديو)

في مشهد لا يخلو من الإثارة، أعلنت سلطات ولاية لويزيانا الأمريكية فرار 10 فتيان من مركز احتجاز الأحداث في مدينة نيو أورليانز، مستخدمين فتحة خلف مرحاض وجدارا وسياجا وأسلاكا شائكة، في مغامرة بدت وكأنها مأخوذة من سيناريو فيلم سينمائي.

وبحسب ما كشفه مكتب شرطة مقاطعة أورليانز، فقد استغل الفارّون لحظة غياب الحارس الوحيد، الذي خرج لإحضار وجبة طعام، ليتسللوا عبر فتحة خلف مرحاض داخل زنزانة، ثم تسلقوا جدارا داخليا، واستخدموا بطانيات لتجاوز السياج المحاط بالأسلاك الشائكة، في خطة وصفتها الشرطة بأنها “جريئة ومنظمة”.

Surveillance video shows New Orleans inmates running away from jail after escape. Then look closely and you see them crossing the highway.

Four are alleged killers.https://t.co/5UzIcdBjgO pic.twitter.com/VJFFNaYCBq — Brian Entin (@BrianEntin) May 17, 2025

ووثقت الكاميرات لحظة الهروب، وأظهرت الفتية وهم يركضون بسرعة البرق خارج أسوار المنشأة، بعضهم بزيّ السجن البرتقالي الشهير، وآخرون بثياب بيضاء، قبل أن يعبروا أحد الطرق السريعة ويتواروا في حي سكني.

المثير أن السلطات عثرت لاحقا على كتابات غامضة ورسائل ساخرة على جدران الزنازين، يُعتقد أن بعض الفارين كتبوها، وتتضمن تلميحات إلى “طريق الهروب” وخططه.

وحتى مساء السبت، لا يزال سبعة من الفارين طلقاء، بينهم متهمون بجرائم خطيرة أبرزها القتل.

وأعلنت الشرطة حالة استنفار واسعة بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، الذي رصد مكافأة قدرها 5000 دولار لكل من يدلي بمعلومة تؤدي إلى إلقاء القبض على أحد الفارين، بينما أضافت شرطة الولاية مكافأة منفصلة بقيمة 2000 دولار ضمن برنامج مكافحة الجريمة.

رئيسة شرطة المقاطعة سوزان هوتسون لم تُخفِ قلقها، وألمحت إلى احتمال وجود تواطؤ داخلي، مشيرة إلى أن “الأقفال المعطلة داخل بعض الزنازين تُعَد ثغرة خطيرة نحاول إصلاحها منذ فترة”، كما جرى إيقاف ثلاثة موظفين عن العمل حتى انتهاء التحقيقات.