3 قتلى في هجوم على مركز شرطة شرقي سوريا

لقي عدد الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، مساء الأحد، جراء انفجار سيارة مفخخة استهدفت مركزًا للشرطة في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن 3 أشخاص لقوا حتفهم في حصيلة أولية، بينما أُصيب آخرون بجروح متفاوتة نُقلوا على إثرها إلى المستشفى، وسط استنفار أمني واسع في محيط موقع الانفجار.

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر أمني قوله إن الانفجار يُرجّح أن يكون ناجمًا عن سيارة مفخخة، دون تقديم تفاصيل إضافية حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

ولم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن.