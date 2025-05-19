القسام تعلن تنفيذ كمين “مركب” استهدف آليات وجنود الاحتلال غرب بيت لاهيا

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الاثنين، أن مقاتليها نفذوا كمينا “مركبا” استهدف قوات وآليات إسرائيلية في منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا بشمال قطاع غزة، يوم الجمعة 16 مايو/أيار الجاري.

وأكدت الكتائب أن الهجوم أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية، مشيرة إلى هبوط مروحيات إسرائيلية في المكان لنقل المصابين. ولم يصدر بعد تعليق من جيش الاحتلال بشأن العملية.

وقالت كتائب القسام في بيان: “بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدو القسام تنفيذ كمين مركب في منطقة ‘العطاطرة’ غرب بيت لاهيا شمال القطاع، حيث قام مجاهدونا باستهداف 3 آليات صهيونية بعبوتي ‘شواظ’ وقذيفة ‘تاندوم’ ومن ثم الاشتباك بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية مع قوة صهيونية أخرى وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء”.

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهله إعلانات عديدة لفصائل المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد جنوده، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

وتفرض تل أبيب رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء عمليات فصائل المقاومة الفلسطينية.