حكومة غزة: الاحتلال يروّج لدخول 9 شاحنات من أصل 44 ألف شاحنة مساعدات يحتاج إليها القطاع

كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة زيف ما يردده الاحتلال الإسرائيلي من السماح بدخول الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية إلى القطاع، موضحا أنها لا تزيد على 9 شاحنات، في حين يتواصل الحصار الذي يفرضه على القطاع منذ نحو 3 أشهر.

وأكد بيان صادر عن المكتب، اليوم الاثنين، أنه “في ظل الحصار المحكم والمجاعة المتفاقمة منذ أكثر من 80 يوما، لم تدخل أي مساعدات حقيقية إلى قطاع غزة”، مضيفا أن الاحتلال الإسرائيلي “يغلق جميع المعابر بشكل كامل، ويمنع إدخال ولو حبة قمح واحدة منذ قرابة ثلاثة أشهر، في سياسة تجويع ممنهجة تستهدف 2.4 مليون إنسان أعزل”.

وأوضح البيان أن الاحتلال “يدّعي أنه سيسمح بإدخال 9 شاحنات فقط، محمَّلة بمكملات غذائية محدودة للأطفال، وهي لا تمثل سوى قطرة في بحر الاحتياجات العاجلة، ولا تلامس الحد الأدنى من متطلبات الحياة”.

الأرقام تكشف حجم الكارثة

وأضاف البيان أن “قطاع غزة بحاجة يوميا إلى 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود، أي ما مجموعه 44 ألف شاحنة كان يجب أن تدخل خلال 80 يوما، فما سيدخل اليوم الاثنين لا يتجاوز 0.02% من هذا الرقم”.

ووصف البيان هذه المقارنة بين احتياجات القطاع من المساعدات العاجلة وما سيُسمح بدخوله بأنها “وحدها كفيلة بكشف حجم الكارثة والنية الإجرامية الكامنة وراء إغلاق المعابر وتجويع السكان”.

وتابع البيان “نحمّل الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الإنسانية المتواصلة”.

وطالب البيان “بتحرك عالمي دولي فوري لفتح المعابر دون قيد أو شرط، وإدخال الاحتياجات الإنسانية بالكامل قبل فوات الأوان”.

وخلَّف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 53 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 120 ألف جريح. وفرض الاحتلال حصارا على دخول الغذاء والدواء لسكان القطاع، مما تسبب في كارثة إنسانية انتقدتها المنظمات الدولية.