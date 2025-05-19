شاهد: شاب يبصق على ضابطة إسرائيلية ووزير الدفاع يعلق

أثار مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة داخل إحدى الحافلات الإسرائيلية جدلا كبيرا بعد أن أظهر شابا – وُصف بأنه عربي – يبصق على ضابط برتبة نقيب في قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي كانت ترتدي زيها العسكري.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق فوري في الحادث، وأكدت أن هوية المشتبه به قيد البحث وأن عملية مطاردة مكثفة جارية للقبض عليه. وقال بيان الشرطة: “الواقعة معروفة لدينا، وتُبذل الجهود للوصول إلى الفاعل في أسرع وقت”.

وعقب الحادثة التي وقعت الأحد، هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، الشاب واصفاً إياه بـ”الإرهابي”، وقال في تصريح: “الإرهابي الحقير الذي هاجم وبصق على ضابطة في جيش الإسرائيلي وهي ترتدي الزي العسكري يجب أن يعاقب بأقصى درجات الصرامة. لن نسمح بالمساس بجنودنا. نثق في سلطات إنفاذ القانون لكي يعلم الجميع أن من يؤذي جنود الجيش سيدفع ثمناً باهظاً”.

ورأى العديد من المدونين الإسرائيليين أن تصريحات كاتس مبالغ فيها وتتجاهل حوادث مشابهة صادرة عن إسرائيليين يهود.

وكتب أحد المعلقين ويدعى boazos”” ساخرا: “هل أشتري لك قاموسا؟ ربما هو مجرد شاب أحمق ولكنه ليس إرهابيا”. فيما علق آخر باسم ألون ليفكوفيتز: “عربي يبصق على ضابطة في الحافلة فيغرد كاتس فوراً ويدعو لاعتقاله، أما حين يبصق الحاخام مات على الجيش ويمزقون أوامر التجنيد، يصاب كاتس بشلل خبيث. عار”.

وأضاف مدون آخر “NHML98752”: “أنتم تبصقون في وجوه جنود الجيش الإسرائيلي كل يوم. ساعة بعد ساعة تبصقون في وجوههم وتهينون التضحيات الجسيمة التي يقدمونها من أجل الشعب والوطن. ترسلونهم ليموتوا عبثاً في قطاع غزة. دماء القتلى والضحايا على وجوهكم”.

وكانت الضابطة، تامار غليدواني، بادرت بتقديم شكوى رسمية إلى الشرطة فور وقوع الحادث. وقالت في إفادة للإعلام الإسرائيلي: “هذه كانت بصقة على زي الجيش الإسرائيلي، على ما يمثله الجيش والدولة، ولهذا فمن الواجب الوصول إليه”. وأكدت أن ما حدث لم يكن موجهاً ضدها بشكل شخصي، بل موجهاً ضد الجيش الإسرائيلي ومؤسسات الدولة.