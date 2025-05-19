“نراهم يستمتعون على البحر”.. صحفي إسرائيلي يطالب بـ”شلالات دماء” في غزة (فيديو)

دعا الصحفي الإسرائيلي يهودا شلزينغر، الذي يعمل في صحيفة “يسرائيل هيوم”، إلى “شلالات من الدماء” في قطاع غزة، مشددا على أنه “لا يوجد أبرياء هناك”.

وقال في برنامج تلفزيوني، أمس الأحد، على القناة 12 الإسرائيلية: “بخصوص الصور التي رأيناها بالأمس والتي أثارت غضبي كثيرا، صور الغزيين يستمتعون على شواطئ البحر وهي شبيهة بصور أخرى أيضا تثير الغضب كثيرا، صور يردين بيباس الأسير، وهناك خط رابط بينها”.

وكان الصحفي يشير إلى وجود بعض أهالي غزة على شاطئ البحر، الذين يعانون من حصار شديد ومنع دخول الطعام والشراب إليهم منذ أكثر من شهرين، وقد استشهد منهم أكثر من 53 ألف شخص.

وقال الصحفي متحدثا عن أسر أسير إسرائيلي: “يردين بيباس يكفي أنهم شدوه من ذقنه، ليس أنهم اختطفوه هو وأبناؤه وعائلته، فقط أنهم شدوه من ذقنه وصوروه، يستحق لهؤلاء الغزيين الموت. موت صعب بالتعذيب ولكننا نراهم يستمتعون على شاطئ البحر”.

والأسير الإسرائيلي يردين بيباس الذي أشار إليه الصحفي، هو عنصر في جيش الاحتلال، أسرته المقاومة الفلسطينية يوم السابع من أكتوبر/تشرين الثاني 2023.

وفي فيديو بثته وسائل إعلام إسرائيلية ظهر بيباس وهو يُقتاد إلى غزة على متن دراجة نارية يقودها رجل، ويحيط به أشخاص يلبسون لباسا مدنيا.

وتابع الصحفي تعليقا على الفيديو: “لا يوجد أبرياء هناك في قطاع غزة، لا يوجد أبرياء صوتوا لحماس واحتفلوا ووزعوا الحلوى وبعضهم أيضا صُوّروا مع مخطوفين. لا أبرياء هناك ونراهم يستمتعون على شاطئ البحر بدل أن يتم تجويعهم وأن يعيشوا عذابات صعبة وأن يختبئوا من القصف، إنهم يقضون وقتا على شاطئ البحر”.

وختم شلزينغر: “نعم هذا تصوري وأعرف أنه صعب، إنه ليس صعبا فقط، إن دمنا يغلي، يجب أن نرى الكثير من الانتقام وأن نرى شلالات من دماء الغزيين حتى يأتوا لقادتهم ويقولوا لهم أطلقوا سراح المخطوفين”.