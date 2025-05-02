أسطول الحرية المتجه إلى غزة: سفينة تعرضت لهجوم بمسيرة إسرائيلية وهي تغرق

اتهم تحالف أسطول الحرية، وهو منظمة دولية غير حكومية، طائرات مسيّرة باستهداف سفينة تحمل مساعدات إنسانية ونشطاء حقوقيين أثناء إبحارها في المياه الدولية قبالة سواحل مالطا، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.

وأظهرت مقاطع “فيديو” نشرها التحالف حريقًا على متن السفينة، ولم تُسجل أي إصابات بين النشطاء حتى الآن، وفقًا للبيانات الأولية.

وقال التحالف في بيان عبر منصات التواصل الاجتماعي: “يبدو أن الهجوم استهدف بشكل مباشر مولد السفينة، مما جعلها معرضة لخطر الغرق وعلى متنها 30 ناشطًا دوليًا في مجال حقوق الإنسان”.

وأضاف أن السفينة أطلقت نداء استغاثة عقب الهجوم الذي وقع على بعد 17 ميلًا بحريًا شرق مالطا، وأكد التحالف أن السلطات القبرصية استجابت بإرسال سفينة لإنقاذ الركاب.

وكانت شبكة “سي إن إن” الأمريكية نقلت عن تحالف أسطول الحرية أن “سفينة الأسطول التي تعرضت لهجوم بمسيرة إسرائيلية تغرق الآن”.

وقالت المسؤولة الإعلامية للتحالف للشبكة: “هناك ثقب في السفينة وأرسلنا نداءات استغاثة”.

ويُعرف تحالف أسطول الحرية بتنظيم حملات تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

ويعيد هذا الحادث إلى الأذهان واقعة عام 2010، عندما هاجمت القوات الإسرائيلية سفينة “مافي مرمرة” التابعة لأسطول الحرية التي كانت في طريقها إلى غزة، مما أسفر عن مقتل 9 نشطاء أتراك، ومنذ ذلك الحين، اعترضت إسرائيل العديد من السفن الأخرى التابعة للتحالف دون وقوع خسائر بشرية.