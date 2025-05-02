الصين: ندرس مقترحا أمريكيا بشأن الرسوم ونطالب واشنطن بتصحيح “سياستها الخاطئة”

أعلنت الصين أنها تدرس مقترحًا من الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية التي يتبادل أكبر اقتصادين في العالم فرضها على سلعهما.

وقالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الجمعة، في بيان إن “الولايات المتحدة بادرت أخيرًا في مناسبات عديدة إلى نقل معلومات إلى الصين، مفادها أنها تأمل التباحث مع الصين”، مشيرة إلى أن “الصين تقوم حاليًّا بتقييم هذا الأمر”.

وشددت الوزارة مجددًا على أنه “إذا كانت الولايات المتحدة تريد التحدث، فيجب أن تُظهر صدقها في القيام بذلك، وأن تكون مستعدة لتصحيح ممارساتها السيئة وإلغاء التعريفات الجمركية الأحادية الجانب، واتخاذ الإجراءات اللازمة”.

وأضافت الوزارة “إذا لم يقم الجانب الأمريكي بتصحيح رسومه الجمركية الأحادية الجانب والخاطئة، فهذا يعني أن الجانب الأمريكي منافق بالكامل، وهذا الأمر سيؤدي إلى مزيد من الإضرار بالثقة المتبادلة بين الجانبين”.

وحذّرت من أن “قول شيء وفعل شيء آخر، أو حتى محاولة الإكراه والابتزاز تحت ستار المفاوضات، لن يجدي نفعًا”.

ترامب: فرص الاتفاق قوية جدًّا

وفي إبريل/نيسان المنقضي، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 145% على الواردات من الصين، التي ردت بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على السلع المستوردة من الولايات المتحدة.

وأشار ترامب مرارًا إلى أن الصين تواصلت مع بلاده لإجراء محادثات ثنائية بشأن الرسوم الجمركية، لكن بيجين نفت بشدة هذا الأمر.

وأكد ترامب، الأربعاء الماضي، مجددًا أن “فرص” التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وبيجين “قوية جدًّا”.

وتعرب الصين من جانبها عن انفتاحها على الحوار ولكن على أساس “الاحترام المتبادل”.

ومنحت إدارة ترامب مهلة 90 يومًا، تنتهي في يوليو/تموز المقبل، لعدد كبير من الدول لإجراء محادثات مع واشنطن لتجنب رسوم جمركية أعلى.

وقالت الصين إنها مستعدة لخوض حرب تجارية “حتى النهاية” إذا لزم الأمر. ونشرت وزارة الخارجية الصينية، قبل أيام، مقطعًا مصوَّرًا أكدت فيه أن البلاد “لن تركع”.