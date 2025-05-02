لبنان يحذّر حماس من القيام بأعمال “تمس سيادة البلاد” (فيديو)

أصدر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، تحذيرًا لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” من استخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ أي أعمال من شأنها “المساس بسيادة الدولة أو زعزعة استقرارها الأمني والقومي”، على حد وصفه.

ويأتي التحذير من استخدام الأراضي اللبنانية في “أعمال تمس الأمن القومي” للبنان، بعد عمليات إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، ردت عليها إسرائيل بقصف جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكد المجلس في بيان رسمي، عقب اجتماعه في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، أنه “لن يُسمح لأي فصيل، بما في ذلك حماس، باستخدام لبنان كمنصة لعمليات قد تعرّضه لمخاطر إقليمية أو تُورطه في نزاعات لا مصلحة له فيها”، مشددًا على اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية.

وشدد المجلس على أهمية بسط الدولة لسلطتها الكاملة على جميع أراضيها، وضمان الاستقرار في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة، في حين أشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة منع أي جهة من تحويل لبنان إلى ساحة تصفية حسابات خارجية، مؤكدًا أن البلاد ليست في وارد الدخول في حرب لا تعنيها.

وفي 20 إبريل/نيسان أفاد الجيش اللبناني بإحباطه عملية إطلاق صواريخ من جنوب البلاد نحو شمال إسرائيل، بعد أيام من إعلانه توقيف لبنانيين وفلسطينيين “متورطين” بعمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل بتاريخَي 22 و28 مارس/آذار.