ردود فعل عربية غاضبة على قصف دمشق

أدانت دول عربية ومنظمات إقليمية الغارة الإسرائيلية التي استهدفت محيط القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق، في وقت سابق صباح الجمعة.

وأدانت المملكة العربية السعودية “بأشد العبارات” الغارة الإسرائيلية، مجددة رفضها القاطع “للاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف سيادة سوريا وأمنها واستقرارها”.

وشددت الخارجية السعودية على “ضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولي”، محذرة من أن “استمرار هذه السياسات الإسرائيلية المتطرفة يفاقم من مخاطر العنف والتطرف وعدم الاستقرار في الإقليم”.

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت محيط القصر الرئاسي في دمشق، مجددةً رفضها القاطع للاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة وأمنها واستقرارها. pic.twitter.com/xeUhDxRL95 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 2, 2025

من جانبها، أكدت الكويت إدانتها واستنكارها الشديدين للغارة الإسرائيلية، وقالت إنها انتهاك صارخ للسيادة السورية.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان إن “تبرير مثل هذه الهجمات تحت ذرائع أمنية لا يمنح الشرعية لأي انتهاك لسيادة الدول”.

ودعت الكويت المجتمع الدولي إلى “تحمُّل مسؤولياته القانونية والإنسانية لوقف الانتهاكات المتكررة والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في دول المنطقة، والتي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي”.

بيان صادر عن وزارة الخارجية

الجمعة 2 مايو 2025 تعرب وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للغارة الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الاسرائيلي واستهدفت محيط القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق، في انتهاك ٍصارخ

لسيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة. وتؤكد… pic.twitter.com/Hp9tczTO5e — وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) May 2, 2025

وفي السياق ذاته، أدان الأردن القصف الإسرائيلي على محيط القصر الرئاسي بـ”أشد العبارات”، ووصفه بأنه “خرق فاضح للقانون الدولي، وانتهاك صارخ لسيادة سوريا ووحدتها، وتصعيد خطير”.

وشدَّد بيان لوزارة الخارجية الأردنية على “رفض المملكة المطلق لمواصلة الغارات والاعتداءات الإسرائيلية على أراضي سوريا”، مؤكدًا أن ذلك يمثل “خرقًا واضحًا لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بين إسرائيل وسوريا، واعتداءً على سيادة دولة عربية”.

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات القصف الإسرائيلي الذي استهدف محيط القصر الرئاسي في مدينة دمشق، خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لسيادة ووحدة سوريا، وتصعيدًا خطيرًا لن يسهم إلا بتأجيج الصراع والتوتر في المنطقة.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة… pic.twitter.com/DIo1Lort2F — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) May 2, 2025

مجلس التعاون

ووصف مجلس التعاون لدول الخليج العربية الغارة الإسرائيلية بأنها “انتهاك خطير يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة”، وأكد الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي أن هذه الغارة تؤكد “نهج الاحتلال الإسرائيلي القائم على تأجيج الصراعات وتوتير الأوضاع”.

وشدَّد البديوي على “أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض أي تدخلات أجنبية في شؤونها الداخلية”، مؤكدًا أن “أمن سوريا واستقرارها يُعَدان ركيزة أساسية من ركائز الأمن الإقليمي والدولي”.

معالي الأمين العام لمجلس التعاون @jasemalbudaiwi : الغارة الجوية الإسرائيلية على محيط القصر الرئاسي في دمشق تمثل انتهاكاً خطيراً يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة. https://t.co/SZSQ4AtlTu#مجلس_التعاون#سوريا pic.twitter.com/RdeYbQNrbE — مجلس التعاون (@GCCSG) May 2, 2025

من جهتها، أدانت الأمانة العامة للجامعة العربية الغارات الإسرائيلية على محيط القصر الرئاسي في دمشق.

وشددت الأمانة العامة للجامعة على أن تلك الغارات تمثل تصعيدًا خطيرًا وتعديًا مرفوضًا ومدانًا على سيادة سوريا، وتمثل حلقة في سلسلة متواصلة من الهجمات والتعديات الاسرائيلية على الإقليم السوري بهدف زعزعة الأوضاع والتدخل في الشؤون الداخلية والتغول على أراضي سوريا، مطالبة مجلس الأمن بوضع حد لهذه الاعتداءت الاسرائيلية التي تهدد بإشعال الأوضاع في المنطقة.

الجامعة العربية تدين الغارات الاسرائيلية على محيط القصر الرئاسي في #سورياhttps://t.co/cOR3DXvAEM pic.twitter.com/dkbr6FSw5B — جامعة الدول العربية (@arableague_gs) May 2, 2025

كما نددت الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بـ”النهج الإسرائيلي الهمجي في انتهاك القوانين والأعراف الدولية”، مشيرة إلى أن مثل هذه الغارات تمثل زعزعة خطيرة لاستقرار سوريا والمنطقة.

وأكدت الرابطة تضامنها الكامل مع سوريا وشعبها تجاه كل ما يهدد أمنها وسيادتها ووحدة أراضيها.