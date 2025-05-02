شهداء إثر قصف إسرائيلي جنوبي السويداء واتفاق مع زعماء دروز على تفعيل دور الأمن العام بها (فيديو)

قالت الوكالة السورية للأنباء (سانا)، اليوم الجمعة، إن “4 مواطنين استشهدوا اليوم جراء عدوان للاحتلال الإسرائيلي على قرية كناكر جنوب غربي السويداء”.

وذكرت محافظة السويداء عبر قناتها على تليغرام أن “طيران الاحتلال استهدف 4 مواطنين في قرية كناكر مما أدى إلى استشهادهم”.

الوضع الأمني في السويداء

وفي سياق متصل، التقى زعماء الطائفة الدرزية ومسؤولون حكوميون بمحافظة السويداء، في وقت متأخر أمس الخميس، في محاولة لتهدئة التوتر.

وذكر بيان صدر عقب اللقاء أن سكان السويداء سيحمون محافظتهم ضمن قوى الأمن الداخلي السورية، ويرفضون “أي شكل من أشكال التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ عن الوطن”.

وردًّا على سؤال عمّا إذا كان الهدف من القصف الإسرائيلي لسوريا هو حماية الدروز، قال الشيخ ليث البلعوس -وهو أحد زعماء الدروز الذين شاركوا في الاجتماع- لتلفزيون سوريا “نرفض الاعتداء على سوريا، ولسنا بحاجة لمن يدافع عنا، وننتظر من الدولة أن تقوم بواجبها”.

وقال مصدر أمني بالسويداء للوكالة السورية للأنباء أنه بعد الاتفاق أمس الخميس بين مشايخ العقل في السويداء ووفد عن الحكومة السورية على ضرورة تفعيل دور الأمن العام في المحافظة، نُشرت حواجز أمنية بمحيط المدينة لتأمينها، وأعيد فتح الطريق السريع بين السويداء ودمشق.

وأضاف المصدر الأمني للوكالة “فوجئنا اليوم بمهاجمة مجموعات عسكرية لبعض حواجزنا الأمنية المنتشرة بمحيط مدينة السويداء، ضاربين عرض الحائط بالاتفاق المُوقع مع مشايخ العقل أمس”.

ووجَّه المصدر الأمني تحذيرًا “لكل الأطراف التي تحاول المساس بالاتفاق الذي أكد ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، ومدينة السويداء على وجه الخصوص”.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت منطقة قريبة من القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق، ووصفت تل أبيب الضربة بأنها “رسالة تحذير” موجَّهة إلى الحكومة السورية.

من جهتها، أدانت الرئاسة السورية القصف الإسرائيلي بأشد العبارات، ووصفته بأنه “تصعيد خطير” يستهدف الدولة السورية وسيادتها الوطنية.