“عدوان سافر على سيادة سوريا”.. قطر تدين الغارة الإسرائيلية على دمشق

أدانت وزارة الخارجية القطرية بأشد العبارات، الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت محيط القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق، معتبرة إياها “عدوانًا سافرًا” على سيادة سوريا و”انتهاكًا خطيرًا” للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأعربت الخارجية القطرية في بيانها، اليوم الجمعة، عن قلقها البالغ من التبعات الخطرة لهذه الهجمات، محذّرة من أن الاعتداءات المتكررة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية واللبنانية، إضافة إلى مواصلته الحرب “الوحشية” على قطاع غزة، من شأنها أن تفجّر دائرة جديدة من العنف والفوضى في المنطقة بأكملها.

وشددت قطر على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل للجم الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، وضمان حماية المدنيين ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب.

#بيان | قطر تدين بأشد العبارات غارة جوية إسرائيلية استهدفت محيط القصر الرئاسي في دمشق#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/peum3xA6Yp — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) May 2, 2025

وفجر اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارة جوية على منطقة مجاورة لقصر الرئاسة بالعاصمة دمشق، فيما قالت تل أبيب إن الضربة “رسالة تحذير” للإدارة السورية في دمشق.

وفي بيان مشترك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، تعليقا على القصف، إن “هذه رسالة واضحة للنظام (الإدارة الجديدة) السوري: لن نسمح بنشر قوات جنوب دمشق أو بأي تهديد للدروز”.

والثلاثاء والأربعاء، شهدت منطقتا أشرفية صحنايا وجرمانا في محافظة ريف دمشق، توترات أمنية إثر مقتل 16 عنصر أمن وعدد من المدنيين بهجمات نفذتها “مجموعات خارجة عن القانون”، على خلفية انتشار تسجيل صوتي منسوب لأحد أبناء الطائفة الدرزية، تضمّن “إساءة” للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم-.

ووفق مصادر رسمية، تمكنت قوات الأمن من استعادة الهدوء في المنطقتين اللتين يتركز بهما سكان من الطائفة الدرزية بالتنسيق مع وجهائهما.