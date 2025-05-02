فيديو: سرايا القدس تعلن السيطرة على طائرة استطلاع إسرائيلية في خان يونس وتكشف تفاصيلها

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن سيطرتها على طائرة إسرائيلية مسيّرة من نوع “Matrice 350 RTK”، وذلك أثناء تحليقها في سماء مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وعرضت سرايا القدس، الجمعة، مشاهد مصورة للطائرة المسيّرة، مبينة أنها كانت تقوم بمهام استخباراتية في المنطقة.

وتظهر اللقطات، التي بثتها سرايا القدس عبر قناتها على “تلغرام”، المواصفات الفنية للطائرة، مبينة أنها تستخدم في “الكشف والهجوم التكتيكي”.

وتضمنت المشاهد تفاصيل فنية عن الطائرة، مثل قطرها الذي يبلغ 20 سنتيمترا، وارتفاعها 70 سنتيمترا، وعرضها 120 سنتيمترا، ووزنها الفارغ 4.69 كيلو غرامات، وسرعتها التي تصل إلى 72 كم/ساعة في الطيران ومواجهة الهدف.

كما أظهرت سماعات “لإصدار الأصوات المزعجة وكشف المجاهدين”، بحسب “الفيديو”.