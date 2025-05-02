مجزرة جديدة في غزة.. شهداء تحت الأنقاض ونداءات استغاثة من الأهالي في مخيم البريج (فيديو)

في يوم دامٍ جديد، واصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين العزل في قطاع غزة، موقعًا المزيد من الشهداء والدمار في مشاهد مأساوية تهز الضمير الإنساني.

ونقل مراسلو الجزيرة مباشر، تفاصيل دقيقة من الميدان، حيث لم تكد الشمس تشرق حتى كانت جرافات الموت تلاحق من تبقى من آمنين بين الأنقاض.

قصف بيت عزاء في بيت لاهيا

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بوقوع قصف إسرائيلي استهدف بيت عزاء في منطقة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد 9 مواطنين وإصابة آخرين، وأظهرت المشاهد الأولية دمارًا واسعًا في المكان، حيث تحولت مراسم العزاء إلى مأساة جديدة.

وفي تطور آخر جنوبي القطاع، استُشهد طفل بقصف شنّته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف منطقة قيزان النجار في خان يونس، وسط استمرار استهداف الاحتلال للأحياء السكنية.

واستشهد 5 أشخاص وأصيب عدد آخر جراء غارة جوية إسرائيلية عنيفة استهدفت منزل عائلة أبو زينة قرب دوار الشهداء في مخيم البريج وسط القطاع، وفق ما أفادت به مصادر خاصة للجزيرة مباشر.

وعملت فرق الدفاع المدني لساعات طويلة لانتشال الضحايا، وسط نقص حاد في المعدات الثقيلة، ما أعاق عملية الإنقاذ.

وقال أحد أفراد العائلة المنكوبة للجزيرة مباشر “استشهدت جدتي وجدي وخالي وزوجة خالي وخالتي وبنتها.. كنا نجهز لحفل زفاف، واليوم أصبحنا نبحث عن جثامين أحبّتنا تحت الركام”.

دمار شامل ومفقودون تحت الأنقاض

وفي جولة ميدانية خاصة للجزيرة مباشر من موقع القصف في البريج، أكد شهود عيان أن 7 شهداء تم انتشالهم حتى الآن، مع وجود مفقودين بينهم امرأة وابنتها لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عنهما تحت 3 أسقف منهارة بفعل شدة القصف.

وقال أحد رجال الإنقاذ بينما يواصل رفع الأنقاض وسط صرخات الأهالي “لا معدات، لا أدوات، نحن نرفع الركام بأيدينا.. حسبي الله ونعم الوكيل”.

وأضاف أحد السكان “الساعة كانت الثانية فجرًا، الناس نائمة، أطفال ونساء ومرضى، قصف الاحتلال منازل آمنة وأباد العائلات. نحن نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل الفوري. هذه ليست حربًا.. إنها مجزرة ممنهجة ضد المدنيين بدعم أمريكي”.