5 جرحى في غارة إسرائيلية على محطة محروقات جنوبي لبنان

استهدفت مسيّرة إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، محطة محروقات على طريق حولا جنوب لبنان بثلاثة صواريخ.

وأسفر الهجوم عن إصابة 5 أشخاص كانوا داخل غرفة على سقف المحطة، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

ويأتي هذا الاعتداء بعد يوم من مقتل 4 أشخاص جراء غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان، وادعت تل أبيب حينها أنها استهدفت عنصرين من “حزب الله”، في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم قبل أشهر.

وشنّت إسرائيل عدوانًا على لبنان في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، توسّع إلى حرب شاملة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، أسفرت عن استشهاد أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألف آخرين، إضافة إلى نزوح حوالي مليون و400 ألف شخص.

ومنذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ارتكبت تل أبيب ما لا يقل عن 2770 خرقًا استنادًا إلى مصادر رسمية حتى يوم الأربعاء، وأسفرت هذه الخروقات عن استشهاد 199 شخصًا وإصابة 486 آخرين.

ورغم الاتفاق، تنصلت إسرائيل من الانسحاب الكامل من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي، مكتفية بانسحاب جزئي، فيما تستمر باحتلال 5 تلال استراتيجية رئيسة.