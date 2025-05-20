“إيموجي” يطيح بغاري لينيكر من بي بي سي (فيديو)

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنهاء تعاونها مع المذيع الرياضي البارز ونجم كرة القدم الإنجليزي السابق غاري لينيكر، بعد جدل أثاره منشور على منصة إنستغرام، اعتبره البعض رمزا يستخدم ضمن سياقات معادية للسامية.

وتأتي مغادرة لينيكر على خلفية مشاركته منشورا عبر المنصة لمجموعة مؤيدة للفلسطينيين، يحتوي على مقطع فيديو يتحدث عن “الحركة الصهيونية”.

وتضمّن مقطع الفيديو رسما لجرذ، وهو ما يرتبط تاريخيا بإهانات معادية للسامية، ويعكس لغة استخدمتها ألمانيا النازية للتعبير عن اليهود.

غاري لينيكر: لم أكن أعلم المعنى

ونشر لينيكر مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية أكد فيه أنه لم يكن على علم بالدلالات السلبية للإيموجي، وقال “لم أكن أدرك أن هذا الرمز يحمل دلالات مسيئة. لو كنت أعلم، لما نشرته إطلاقا. حذفته فور إبلاغي، وقدمت اعتذارا دون تحفظ لكل من شعر بالأذى”.

وأضاف “دافعت طوال حياتي عن القضايا الإنسانية، ورفضت جميع أشكال العنصرية، بما فيها معاداة السامية، التي أستنكرها بشدة”.

وفي تعليق رسمي، أشارت “بي بي سي” إلى أن غاري لينيكر، الذي يُعد من بين الأعلى أجرا في المؤسسة، لم يعد قادرا أو راغبا في التكيف مع قيود الحياد المفروضة على العاملين في المؤسسة.

وقالت محررة الثقافة والإعلام في الهيئة، كاتي رازان، إن “لينيكر لم يتقبل أن مكانته العامة قد تفرض عليه الامتناع عن التعبير عن آرائه الشخصية المثيرة للجدل”.

ردود متباينة على القرار

وأثار القرار موجة من الانتقادات والدعم على حد سواء. وكتب الصحفي مايك جفري أن “بيان بي بي سي يصوّر مغادرة غاري على أنها خسارة شخصية له، بينما الواقع أن المؤسسة نفسها تمر بمرحلة تراجع”.

وأضاف فرود هغلاند “يا لها من حملة تشويه.. لينيكر يدافع عن المدنيين في غزة، ويُكافأ بالإقصاء”.

وفي المقابل، قال آخرون إن من حق المؤسسة فرض معايير محددة تتماشى مع سياساتها التحريرية والحيادية، خصوصا في القضايا ذات الحساسية السياسية والدينية.

وتأتي هذه القضية لـ”بي بي سي” في سياق تغطية إعلامية مثيرة للجدل بشأن الحرب على غزة. وسبق أن واجهت الهيئة البريطانية العريقة انتقادات واسعة بسبب سحبها لفيلم وثائقي بعنوان “غزة: كيف تنجو من منطقة حرب؟”، وهو ما اعتبره ناشطون رضوخا لضغوط سياسية.

دعم واسع للينيكر بعد قراره بالرحيل

ورغم الجدل، تلقى لينيكر دعما واسعا على منصات التواصل، إذ كتب أحد المتابعين “غاري استخدم منصته لإلقاء الضوء على معاناة المدنيين.. موقفه إنساني قبل أن يكون سياسيا”.

وقال رجل الأعمال البريطاني لورد شوغر “أنا متأكد من أن لينيكر سيظهر قريبا على شاشة أخرى مثل سكاي”.

كما أشار الإعلامي ريتشارد بيكن إلى أن “لينيكر يهتم فعلا بمعاناة الأطفال الذين يُجَوّعون أو يُقتَلون جراء الحروب، وتوجهه لا يتعارض مع مبادئ منظمات حقوق الإنسان الدولية”.

نهاية مشوار طويل في بي بي سي

وأنهى غاري لينيكر مسيرة دامت نحو ثلاثين عاما في “بي بي سي”، تميز خلالها بتقديم برنامج “Match of the Day”، أحد أبرز البرامج الرياضية البريطانية.

ومن المتوقع أن يظهر للمرة الأخيرة على شاشة الهيئة خلال تغطية الجولة الختامية من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الأسبوع.