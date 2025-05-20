استشهاد قائد المجموعة.. قوات “عمر القاسم” تكشف تفاصيل كمين ضد دورية إسرائيلية

أعلنت قوات “الشهيد عمر القاسم”، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تنفيذ عملية نوعية ضد دورية إسرائيلية راجلة في منطقة العطاطرة بشمال غرب قطاع غزة.

وأوضحت، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة مقاتلة تابعة لها نصبت كمينا محكما لقوة إسرائيلية، حيث تم تفخيخ مسرح العملية بعدد من العبوات الناسفة، واستدراج قوات الاحتلال إلى داخل الكمين.

وبحسب البيان، فقد فجرت العبوات بين أفراد القوة، بالتزامن مع إطلاق كثيف للنيران، مما أدى إلى وقوع إصابات مباشرة في صفوف الجنود الإسرائيليين، الذين اضطروا إلى استدعاء طائرات مسيّرة لتوفير الغطاء والإسناد.

استشهاد قائد المجموعة

وأكد البيان أن قائد المجموعة، زكريا رامي أبو عودة (23 عاما)، استُشهد خلال الاشتباك عندما كان يقود الهجوم، وقد نجح رفاقه في سحب جثمانه من أرض المعركة والعودة به إلى مواقعهم بسلام.

وشدد البيان على أن “قوات الشهيد عمر القاسم” تواصل عملياتها القتالية في مختلف مناطق القطاع، مشيرا إلى أن هذه العملية تأتي في إطار الرد على “الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين”.