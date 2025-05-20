الجيش السوداني يعلن تطهير ولاية الخرطوم كلها من قوات الدعم السريع (فيديو)

أعلن الجيش السوداني، مساء الثلاثاء، اكتمال عملية تطهير ولاية الخرطوم كلها من قوات الدعم السريع، في تطور ميداني بارز ضمن العمليات العسكرية التي يخوضها منذ أشهر.

وجاء في بيان رسمي للقوات المسلحة السودانية “ظلت قواتكم بكل مكوناتها المنضوية في حرب الكرامة الوطنية تواصل أداء واجبها المقدس في قتال قوات الدعم السريع وأعوانهم وداعميهم محليا وإقليميا ودوليا، وتحقق الانتصارات يوما بعد الآخر بعزم وإرادة ماضية بفضل الله وتوفيقه ومساندة شعبنا الكريم”.

وأكد البيان أن ولاية الخرطوم أصبحت خالية تماما من أي وجود لمسلحي الدعم السريع.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله، في تصريح صحفي، إن الجيش “أنهى وجود قوات الدعم السريع في الخرطوم بالكامل”، مؤكدا أن “الولاية خالية تماما منهم”.

وأضاف عبد الله “نجدد عهدنا مع شعبنا بمواصلة جهودنا حتى تطهير آخر شبر من السودان من كل متمرد وخائن وعميل”.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف إبريل/نيسان 2023، حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدَّر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.