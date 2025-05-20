تصعيد دموي في غزة.. 70 شهيدا بغارات إسرائيلية على منازل ومدرسة ومحطة وقود (فيديو)

شهد قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء، تصعيدا دمويا جديدا، حيث أفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد 70 فلسطينيا وإصابة آخرين، جراء سلسلة غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة من القطاع، وسط مشاهد مأساوية ونداءات استغاثة من الأهالي.

وتوزعت الاستهدافات على عدة مناطق سكنية ومرافق مدنية، مخلفة دمارا واسعا وخسائر بشرية كبيرة.

12 شهيدا من عائلة واحدة في دير البلح

ففي مدينة دير البلح وسط القطاع، استهدفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة “أبو سمرة”، مما أسفر عن استشهاد 12 مواطنا، معظمهم من أفراد العائلة ذاتها، بينهم مسنّون وأطفال.

وقالت نازحة من مدينة غزة مقيمة في دير البلح للجزيرة مباشر “أُلقي برميلان متفجران على بيت من طابق واحد، لم نجد سوى أشلاء.. لا معالم لأجساد كاملة، كانوا مدنيين مسنّين، فقط يصلّون ويعبدون الله.. استهدفونا ونحن نيام”.

وفي مخيم النصيرات، استهدفت غارة جوية محطة “راضي” للبترول غرب المخيم، مما أسفر عن استشهاد 15 شخصا وإصابة آخرين، وسط تحذيرات من وقوع كارثة بيئية بسبب اشتعال النيران في المحطة.

استهداف مدرسة تؤوي نازحين

وفي حي الدرج شرق مدينة غزة، استهدفت طائرات الاحتلال مدرسة موسى بن نصير التي كانت تؤوي عشرات العائلات النازحة، مما أدى إلى استشهاد 12 شخصا وإصابة آخرين.

وفي بلدة جباليا بشمال القطاع، أدى قصف استهدف منزلا لعائلة المقيد إلى استشهاد 7 أشخاص، ولا تزال فرق الإنقاذ تحاول انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

وفي منطقة المنارة شرق خان يونس، أسفرت غارة من طائرة مسيّرة عن استشهاد اثنين وإصابة آخرين. وفي حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، استشهد شاب بقصف استهدف شارع السكة. كما استشهد الشاب عمار عبده متأثرا بجروح أُصيب بها قبل أسبوعين جراء قصف لمفترق بالميرا.

“ما بقي مكان آمن في غزة”

وشهدت مستشفيات كمال عدوان، ومجمع ناصر الطبي، ومستشفى شهداء الأقصى مشاهد مؤثرة خلال وداع الشهداء، حيث أقيمت الصلوات على أرواحهم وسط بكاء الأهالي ونداءاتهم بوقف سفك الدماء.

وفي شهادة نقلتها الجزيرة مباشر، قالت النازحة المقيمة في دير البلح “هربنا إلى أكثر منطقة آمنة كما قيل لنا، إلى بيت ناس مسنين لا علاقة لهم بأي شيء، ومع ذلك قُصف البيت فوق رؤوسنا.. نناشد أحرار العالم كفى دماء، كفى مجازر بحق الأبرياء”.

حكومة غزة: الاحتلال يرتكب جريمة إبادة جماعية

ومن جانبه، أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان صباح اليوم، المجازر المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل في قطاع غزة، والتي تصاعدت وتيرتها منذ ساعات الفجر الأولى.

وأكد البيان أن القصف الإسرائيلي طال منازل مأهولة، ومراكز إيواء، ومستشفيات، وحتى تكايا تقدم الطعام للنازحين، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 50 مدنيا خلال 5 ساعات فقط، بينهم 33 طفلا وامرأة ومسنّا، في جريمة وصفها البيان بأنها “إبادة جماعية مكتملة الأركان” تجسّد السلوك الدموي للاحتلال.

وأوضح المكتب الإعلامي أن هذه المجازر تأتي متزامنة مع تصريحات صادمة أدلى بها المسؤول العسكري الإسرائيلي السابق يائير غولان، اعترف فيها علنًا بأن جيش الاحتلال “يخوض حربا ضد المدنيين” ويقتل الأطفال بهدف تهجير السكان.