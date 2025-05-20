حظر تجول رقمي.. لماذا يفضل بعض الشباب عالما بلا إنترنت؟

كشفت دراسة بريطانية جديدة أن نحو نصف الشباب الذين شملتهم يفضلون الحياة في عالم لا توجد فيه شبكة الإنترنت، ويؤيدون فرض قيود على استخدامها.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن الدراسة، التي قام بها معهد المعايير البريطانية، وشملت 1293 شابا، وجدت أن 27% ممن شملتهم قاموا بمشاركة موقع إقامتهم مع غرباء، على الرغم من أن هذا يخالف ما ينصح به الخبراء لضمان سلامة مستخدمي الإنترنت.

وأظهرت الدراسة أن حوالي 70% من الشباب بين 16 إلى 21 سنة “لديهم مشاعر سيئة عن أنفسهم بعد قضاء وقت على مواقع التواصل الاجتماعي”.

ويقضي حوالي ربع الشباب الذين شملتهم الدراسة 4 ساعات يوميا على الأقل في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي.

“حظر تجول رقمي”

ويفضل حوالي نصف هؤلاء الشباب فرض “حظر تجول رقمي” يتضمن قيودا على استخدام تطبيقات ومواقع معينة بعد العاشرة مساء، فيما قال نحو 46% منهم إنهم يفضلون أن “يكونوا شبابا في عالم بلا إنترنت على الإطلاق”.

وأقر 42% من الشباب الذين تم استطلاع أرائهم بأنهم يكذبون على والديهم بشأن ما يقومون به على شبكة الإنترنت.

ولا يقتصر الكذب على الآباء فقط، حيث أقر 42% من الشباب بأنهم كذبوا حول أعمارهم، فيما اعترف 40% منهم باستخدام حسابات وهمية، وتظاهر 27% منهم بأنهم أشخاص مختلفون تماما على مواقع الإنترنت.

إمكانية قطع الاتصال بمواقع معينة

وذكرت الغارديان أن نتائج الدراسة تأتي في الوقت الذي أعلن فيه وزير التكنولوجيا البريطاني بيتر كايل أن الحكومة تدرس إمكانية قطع الاتصال في أوقات محددة بمواقع تواصل بعينها مثل تيك توك وإنستغرام.

غير أن راني جوفيندر، مديرة سياسات سلامة الأطفال عبر الإنترنت في الجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال، ترى أن “حظر التجول الرقمي، على الرغم من أنه مفيد، لا يمكنه منع تعرض الأطفال للمواد الضارة عبر الإنترنت دون وضع تدابير أخرى”.

وأضافت أن الأطفال “سيتمكنون من رؤية المواد الضارة على الإنترنت في أوقات أخرى من اليوم، وسيظل تأثيرها كما هو”.

وقال أندي بروز المديرة الرئيس التنفيذي لمؤسسة مولي روز الخيرية للوقاية من الانتحار إن “الدراسة توضح وعي الشباب بالمخاطر التي تمثلها شبكة الإنترنت، ويريدون تحركا من شركات التكنولوجيا لحمايتهم”.

وأضاف أن الخوارزميات المستخدمة على شبكة الإنترنت “قد تقود الشباب إلى مواد ضارة وضاغطة دون خطأ من جانبهم”.