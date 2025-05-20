طالب بمحو غزة.. احتجاج في فرنسا ضد إقامة حفل للمغني الإسرائيلي إيال غولان (فيديو)

أثار تنظيم حفل للمغني الإسرائيلي إيال غولان موجة احتجاجات في الأوساط السياسية والحقوقية الفرنسية، التي أشارت إلى تصريحات للمغني دعا فيها إلى محو قطاع غزة، وحرض على العنف ضد الفلسطينيين خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال توماس بورتس، النائب في البرلمان الفرنسي، خلال وقفة احتجاجية نظمت أمس الإثنين: “اليوم أصبحت فرنسا في عهد إيمانويل ماكرون ملاذًا لمجرمي الحرب الإسرائيليين ولكل من يدافع عن الإبادة الجماعية في قطاع غزة. هذا الحفل لم يكن ينبغي أن يُقام أبدًا”.

وانتقد بورتس ما وصفه بـ”صمت قيادة الشرطة” التي رفضت التدخل لمنع الحفل رغم التحذيرات، مضيفًا: “كنا نقول إنه لا مكان في فرنسا لمغنٍ طالب بإبادة سكان قطاع غزة”.

وأضاف: “من غير المقبول أن نرى الجيش الإسرائيلي يُستقبل في فرنسا لتقديم مرافعات دفاعًا عن الإبادة، في وقت يعيش فيه الفلسطينيون تحت القصف والمجاعة”.

واعتبر النائب اليساري أن ما تقوم به إسرائيل من قصف للمدنيين والمنشآت الطبية وتجويع للسكان، يمثل “فشلًا أخلاقيًا كاملاً”، داعيًا إلى فرض عزلة على إسرائيل شبيهة بتلك التي فُرضت على نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، بما في ذلك “المقاطعة الاقتصادية والسياسية والرياضية والدبلوماسية”.

واشتهر المغني الإسرائيلي إيال غولان بتصريحات محرضة على العنف ضد سكان غزة له، حيث دعا بعد أيام من هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى محو غزة، وقال: لا تتركوا إنسانا واحدا هناك”.