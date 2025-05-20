عبر مناورة “هيمليك”.. طبيب أردني ينقذ رضيعا من الاختناق (فيديو)

تداولت منصات التواصل في الأردن، مقطع فيديو يوثق لحظات إنقاذ طبيب أردني بأحد المراكز الصحية لطفل رضيع أصيب باختناق.

ويظهر الفيديو الذي نشره مجمع عيادات المخيم على فيسبوك السبت، الطبيب حمزة العدوان وهو يتعامل بسرعة ومهارة مع حالة الرضيع الذي حمله والده على الفور إلى العيادة بعد إصابته باختناق مفاجئ.

وتمكن العدوان من إنقاذ الطفل بحرفية عالية، مستخدما تقنيات مناورة “هيمليك” حتى عاد التنفس الطبيعي للرضيع.

ومناورة “هيمليك” (ضغطات البطن) هي إحدى طرائق الإسعافات الأولية يجري من خلالها الضغط على البطن للفظ الجسم الغريب.