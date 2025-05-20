محمد البخيتي: قبائل يمنية كبيرة تتجهز لدخول معركة إسناد غزة (فيديو)

أكد عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله اليمنية محمد البخيتي أن الجماعة مستعدة تماما للتعامل مع أي رد عسكري إسرائيلي على العمليات التي تنفذها ضد أهداف إسرائيلية، مشددا على أن تلك العمليات تأتي ضمن مسار تصاعدي مدروس وموجَّه أساسا لدعم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال البخيتي للجزيرة مباشر، مساء الثلاثاء، إن استهداف ميناء حيفا جاء في سياق متدرج لتصعيد العمليات العسكرية، موضحا أن الجماعة نجحت في إغلاق ميناء إيلات بشكل كامل، وفرضت حصارا جويا جزئيا على إسرائيل، مشيرا إلى أن الحصار الجوي يشتد مع مرور الأيام.

وقف جرائم الإبادة الجماعية

وأضاف “عملياتنا العسكرية ليست عبثية بل تهدف إلى إلزام الكيان الصهيوني بوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة، وهي نُفذت بالتنسيق مع حركة حماس، بل بناء على طلب مباشر منها في أغلب الأحيان”، مضيفا أن الجماعة تسعى من خلال هذه العمليات إلى “تقوية موقف المقاومة الفلسطينية في مفاوضات وقف إطلاق النار”.

وتابع البخيتي قائلا “لا يزال لدينا الكثير من الخيارات التصعيدية، وإذا واصل الاحتلال عدوانه فإن عملياتنا ستأخذ منحى متدرجا ومتسارعا، ولدينا من الوسائل ما يكفي لتوسيع دائرة الاستهداف”، مؤكدا أن الجماعة “لا تخشى رد الاحتلال الصهيوني، لأن كل استهداف لنا يزيد من لحمة الجبهة الداخلية اليمنية، ويؤدي إلى اتساع رقعة المشاركة الشعبية والقبلية في معركة دعم غزة“.

دخول القبائل سيغيّر معادلة المواجهة

وفي إشارة إلى الجاهزية المجتمعية والقبلية في اليمن، قال البخيتي إن قبائل يمنية كبيرة بدأت بالتحرك للمشاركة المباشرة في المعركة دعما لغزة، محذرا من أن دخول هذه القبائل بثقلها سيغيّر معادلة المواجهة في الإقليم. وأكد أن ذلك “هو ما يخشاه الأمريكيون والبريطانيون والإسرائيليون، لما يمثله من تحول شعبي وعسكري واسع”.

وجدد البخيتي تأكيد أن استمرار الحرب على غزة لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد، قائلا “نحن لا نخشى أحدا، ونقول لكل أحرار العالم إننا على العهد في نصرة أهلنا في غزة، وسنواصل عملياتنا حتى يتوقف العدوان ويُرفع الحصار”.

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله، مساء الاثنين، بدء تنفيذ حظر بحري على ميناء حيفا الإسرائيلي، محذرا السفن المتجهة إليه من أنه أصبح “ضمن بنك الأهداف”، وذلك ردا على تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد المتحدث أن كل الإجراءات العسكرية التي تنفذها الجماعة ضد الاحتلال ستتوقف فقط في حال وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.