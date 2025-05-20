مشاهد توثق انتشال جثمان الشهيد أحمد سرحان بعد اقتحام قوة إسرائيلية منزله (فيديو)

حصلت الجزيرة مباشر على صور حصرية توثق اللحظات الأولى لانتشال جثمان الشهيد القائد في ألوية الناصر صلاح الدين، أحمد سرحان، من داخل منزله بشارع الأرنب وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، عقب اقتحام قوة خاصة إسرائيلية للمنزل فجر أمس الاثنين.

وتظهر اللقطات آثار الدمار الكبير الذي خلفه الاقتحام الإسرائيلي للمنزل، حيث بدا الموجودون في الموقع وهم ينتشلون جثمان الشهيد من بين الركام.

وبرزت في الفيديو هتافات “الله أكبر” وطلب الدعاء للشهيد بالرحمة.

وأكدت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، في بيان رسمي الاثنين، أن القائد أحمد كامل سرحان استشهد عقب اشتباك مسلح مع القوة الخاصة الإسرائيلية التي حاولت اقتحام منزله واعتقاله.

وأضاف البيان أن الشهيد سرحان، المسؤول عن العمل الخاص في الألوية، قاوم القوة المقتحمة ببسالة حتى استشهاده.

كما أوضحت الألوية أن العملية الخاصة لقوات الاحتلال فشلت في اختطاف القائد سرحان، مشددة على أنه “خاض اشتباكًا بطوليًا أوقع خسائر محققة في صفوف القوة المهاجمة”.