مقتل جندي إسرائيلي في شمال غزة وارتفاع عدد القتلى منذ بدء الحرب

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد جنوده خلال معركة وقعت في شمال قطاع غزة.

وفي بيان رسمي، مساء الاثنين، أفاد الجيش أن الجندي القتيل يُدعى يوسف يهودا حيراك، ويبلغ من العمر 22 عامًا، وينحدر من مستوطنة حاراشا القريبة من رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح البيان أن حيراك كان يخدم مقاتلا في كتيبة الهندسة 601 التابعة للواء المدرع 401، المعروف بـ”آثار الحديد”.

ولم يتطرق الجيش إلى تفاصيل إضافية بشأن ظروف المعركة أو طبيعتها.

وبحسب الإحصاءات الرسمية المنشورة على موقع جيش الاحتلال، ارتفع عدد قتلى الجيش منذ بدء الحرب على غزة إلى 857 جنديا، بينهم 415 منذ انطلاق العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما بلغ عدد الجرحى 5891 عسكريا، من بينهم 2667 أُصيبوا خلال الاجتياح البري للقطاع.

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهله إعلانات عديدة لفصائل المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد جنوده، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

وتفرض تل أبيب رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بشأن الخسائر البشرية والمادية التي تتكبدها.