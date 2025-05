منظمات إسلامية وفلسطينية: موقف “بي بي سي” من غاري لينيكر مُخز

وجَّه مجلس مسلمي بريطانيا الشكر للمذيع الرياضي الشهير غاري لينيكر على دفاعه عن “من لا صوت لهم”، ورفضه الإبادة الجماعية في غزة، وذلك بعد أن أكدت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه سيغادرها تماما بعد الأحد المقبل 25 مايو/أيار.

وأضاف المجلس، في منشور على منصة إكس، مخاطبا لينيكر “في عالم يُعَد فيه الوقوف ضد الإبادة الجماعية في غزة غير مقبول، ولكن تأييدها لا يحمل أي عواقب، نقدّر بشكل أكبر نزاهتك”.

Thank you @GaryLineker for standing up for and being a voice for the voiceless.

In a world where standing up against #Gaza #Genocide is unacceptable, but supporting it seems to have zero repercussions – we appreciate your integrity even more. https://t.co/x0kZMKC8eI

