منظمات إسلامية وفلسطينية: موقف “بي بي سي” من غاري لينيكر مُخز

وجَّه مجلس مسلمي بريطانيا الشكر للمذيع الرياضي الشهير غاري لينيكر على دفاعه عن “من لا صوت لهم”، ورفضه الإبادة الجماعية في غزة، وذلك بعد أن أكدت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه سيغادرها تماما بعد الأحد المقبل 25 مايو/أيار.

وأضاف المجلس، في منشور على منصة إكس، مخاطبا لينيكر “في عالم يُعَد فيه الوقوف ضد الإبادة الجماعية في غزة غير مقبول، ولكن تأييدها لا يحمل أي عواقب، نقدّر بشكل أكبر نزاهتك”.

Thank you @GaryLineker for standing up for and being a voice for the voiceless. In a world where standing up against #Gaza #Genocide is unacceptable, but supporting it seems to have zero repercussions – we appreciate your integrity even more. https://t.co/x0kZMKC8eI — MCB (@MuslimCouncil) May 19, 2025

من جانبها، وصفت حملة التضامن مع فلسطين موقف “بي بي سي” من لينيكر بأنه “لحظة مخزية من إذاعة تُمول من المال العام، وذلك بعد أشهر من الضغوط من اللوبي المؤيد لإسرائيل، لأن لينيكر انتقد الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين”.

مقطع فيديو عن حقيقة الصهيونية

وأضافت الحملة، في مجموعة منشورات على إكس، أن لينيكر شارك مقطع فيديو، تشرح فيه المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان ديانا بوتو “حقائق الصهيونية باعتبارها الأيديولوجية التي تمنح امتيازا لمجموعة من الناس على حساب مجموعة أخرى”.

وأوضحت الحملة أن لينيكر حذف المنشور بعد أن أدرك إضافة رمز تعبيري للفأر إليه، وأكد أنه لم ير هذا الرمز قبل مشاركة الفيديو، لكن “جماعات مؤيدة لإسرائيل حاولت طرح تفسير بديل، وهو أن لينيكر تعمد نشر الرمز التعبيري لإهانة اليهود”.

وكان لينيكر (64 عاما) قد نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل، أكد فيه أنه لم يكن يعلم بأن رمز “الفأر” موجود في المنشور الذي شاركه، ولا يعرف دلالته.

وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن “الفأر مصطلح مُعادٍ للسامية”، إذ استُخدم في ألمانيا النازية لوصف اليهود، وأشارت إلى أن لينيكر أكد في بيان أنه “لن يشارك أي شيء مُعادٍ للسامية عن عمد”.

وأعلن لينيكر أنه سيقدّم آخر حلقة من البرنامج الرياضي الشهير “ماتش أوف ذا داي”، الذي يعلّق فيه مختصون على مباريات الدوري الممتاز في إنجلترا، يوم الأحد، مع انتهاء مباريات البطولة.

ولن يشارك لينيكر في تغطية كأس العالم لكرة القدم 2026، ولا في تغطية الموسم المقبل من بطولة كأس إنجلترا لكرة القدم، كما كان مخططا.

لن يحصل على تسوية مالية

ونقلت الغارديان عن مصادر مطلعة داخل “بي بي سي” أن عمل لينيكر مع الهيئة، وهو النجم الأعلى أجرا فيها، أصبح “غير قابل للاستمرار”، وذلك وسط “غضب متواصل بشأن ما نشره على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأشارت الغارديان إلى أن لينيكر سوف ينهي 30 عاما من علاقة العمل مع “بي بي سي”، وأوضحت أنه “من المفهوم أن رحيله لن يتضمن تسوية مالية”.

وكان المدير العام للهيئة تيم ديفي قد قال، أمس الاثنين، إن لينيكر “أقر بالخطأ الذي ارتكبه. وبناء على ذلك، اتفقنا على أنه سيتوقف عن تقديم البرامج بعد هذا الموسم”.

وأضاف ديفي “كان غاري صوتا بارزا في تغطية كرة القدم في ‘بي بي سي’ لأكثر من عقدين. وقد أسهم شغفه ومعرفته في تشكيل صحافتنا الرياضية، وكسب احترام جماهير الرياضة، ونود أن نشكره على إسهامه”.

وأضافت الصحيفة أنه حتى قرار السماح له بتقديم الحلقة الأخيرة من برنامجه الشهير “ماتش أوف ذا داي”، لكي تكتمل تغطيته لموسم مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قوبل بانتقادات من بعض العاملين في صناعة الإعلام، نظرا لأنه -من وجهة نظرهم- ارتكب “خطأ كبيرا في الحكم”، في إشارة إلى ما نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.