هل هناك دعاء يزيل الفقر؟ داعية يجيب ويكشف أسرارا نبوية (شاهد)

قال الداعية الإسلامي، الدكتور محمد يسري إبراهيم، إن الدعاء وسيلة عظيمة للتخلص من الفقر، مستندًا إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن “الدعاء هو العبادة”.

وأوضح يسري، خلال مقابلة مع برنامج “أيام الله” عبر الجزيرة مباشر، أن التخلص من الفقر يتحقق من خلال أدعية كثيرة، لافتًا إلى أهمية التوسل إلى الله، مع استحضار معاني التوحيد، والثناء على الله، والشهادة برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والدعاء بأسمائه الحسنى كـ”الحي القيوم”.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالغنى ونفي الفقر، كما أرشد إلى أعمال عملية تسهم في ذلك، مثل المتابعة بين الحج والعمرة، مؤكدًا أن “الحج والعمرة ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد”، بحسب الحديث النبوي.

وشدد يسري في ختام حديثه على ضرورة الجمع بين الدعاء والعمل، مؤكدًا أن السعي والاكتساب لا يقلان أهمية عن الدعاء في تحصيل الرزق ونفي الفقر.