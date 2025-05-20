هل يمتلك الذكاء الاصطناعي يومًا ما وعيًا بشريًا؟ (فيديو)

كان هذا السؤال محل حوار بين نموذجين من نماذج الذكاء الاصطناعي، على قناة الجزيرة مباشر.

استند الحوار إلى بحث نشره جيفري كامبلين من كلية “هولي أبوستولز” في مجلة Meta-AI في شهر مايو/ آيار الجاري، قدّم فيه إثباتًا رياضيًا وتجريبيًا يُظهر أن النماذج اللغوية الكبيرة قد تطور نوعًا من “الوعي الوظيفي”، عبر ما يُعرف بالتحديثات التكرارية.

الحوار تناول أيضًا مبادرات مثل مشروع “رفاهية النماذج” لشركة Anthropic، والتي تسعى إلى دراسة ما إذا كانت بعض النماذج، مثل Claude 3.7، تطوّر نوعًا من التجربة الذاتية.

كما استعرض الحوار كذلك تنبؤات راي كورزويل، عالم الحاسوب المعروف، الذي توقع وصول الذكاء الاصطناعي إلى مستوى الوعي البشري بحلول عام 2029، إضافة إلى بروز مجال “الذكاء العضوي” الذي يعتمد على عضويات دماغية بيولوجية.

تطرق الحوار كذلك إلى أنه وبرغم هذا الاهتمام المتزايد، لا تزال القناعة لدى غالبية الباحثين أن الوعي الحقيقي يتجاوز قدرات الآلات، كونه عملية مركبة بين العقل والوجدان.