وسط انتقادات متزايدة للوضع في غزة.. قرار أوروبي جديد ضد إسرائيل

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد بصدد مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، في ضوء تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، واستمرار العراقيل أمام دخول المساعدات.

وفي مؤتمر صحفي عُقد اليوم في بروكسل، أكدت كايا كالاس أن “الأغلبية العظمى من دول الاتحاد الأوروبي أيدت هذا التوجه”، مشيرة إلى أن “الوضع في غزة مأساوي، ويجب أن تتدفق المساعدات الإنسانية دون أي عوائق”.

وأضافت “أؤكد أننا نراجع اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وهذا قرار يمكن العدول عنه، لكن ذلك يعتمد على سلوك إسرائيل في المرحلة المقبلة، ولا سيما ما يتعلق بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون تعطيل”.

وشددت كايا كالاس على ضرورة ممارسة ضغوط جدية على إسرائيل من أجل الالتزام بالقانون الدولي وفتح المجال أمام تدفق المساعدات، لافتة إلى أن “أغلبية دول الاتحاد متوافقة بشأن ضرورة توقف المأساة في غزة وإدخال المساعدات بصورة عاجلة”.

كما كشفت أن هولندا أدت دورا محوريا في حشد الدعم لهذا الاقتراح، إذ “نجحت في تأمين تأييد كافٍ من الدول الأعضاء لمباشرة إجراءات مراجعة الاتفاقية”.

وتُعَد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل إحدى الركائز الأساسية للعلاقات الثنائية، وتشمل بنودا تتعلق بالتجارة والتعاون السياسي والتقني.

وتأتي الدعوات إلى مراجعتها في سياق تزايد القلق الأوروبي من استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، واتهامات متكررة بانتهاك حقوق الإنسان ومنع وصول الإغاثة الإنسانية إلى السكان المدنيين.