غضب واسع في إسرائيل بعد تصريحات يائير غولان ضد جيش الاحتلال

وجّه رئيس حزب الديمقراطيين اللواء (احتياط) يائير غولان صباح اليوم الثلاثاء انتقادات شديدة اللهجة وغير معهودة لسياسات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، واصفًا بعض أفعال الجيش بأنها “لا تُصدَّق”.

وقال غولان خلال مقابلة مع إذاعة هيئة البث الرسمية: “الدولة الطبيعية لا تقتل الأطفال كهواية، ولا تخوض حربا ضد المدنيين، ولا تتخذ من تهجير السكان هدفا لها”.

وأضاف: “الدولة العاقلة لا تقتل الأطفال كهواية، ولا تدير حربا ضد المدنيين، ولا تسعى إلى تهجير السكان. هذه الأمور مروّعة ببساطة، ولا يُعقل أن نكون نحن، دولة الشعب اليهودي الذي عانى الاضطهاد والمذابح عبر التاريخ، من يقوم بخطوات غير مقبولة بهذا الشكل”.

وتابع غولان: “من غير المعقول أن تصل إسرائيل إلى مثل هذه السياسات وأن تكون مسؤولة عن أعمال لا تتماشى مع القيم الأخلاقية والإنسانية التي طالما دافعت عنها”.

غضب واسع في إسرائيل

تصريحات غولان أثارت غضبا واسعا في الساحة السياسية الإسرائيلية، وتوالت الردود الرافضة لها والمنددة بمضامينها.

وردًّا على هذه التصريحات، أدان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشدة تصريحات غولان، وقال: “أدين بشدة تصريحات يائير غولان ضد دولتنا وجنودنا الذين يخوضون معركة من أجل وجودنا”.

وأضاف نتنياهو: “غولان الذي شجع على عصيان أوامر الجيش وقارن بين إسرائيل والنازيين مرتديًا بزة عسكرية وصل إلى حضيض جديد”.

أما وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر فقال: “الافتراء الدموي الذي أطلقه يائير غولان ضد دولة إسرائيل وجيشها لن يُغتفر. ما قاله سيكون بالتأكيد وقودًا يشعل نيران معاداة السامية في العالم، في وقت تخوض فيه إسرائيل معركة وجودية ضد تحالف يسعى لإبادتها”.

بدوره، دعا رئيس “معسكر الدولة” بيني غانتس غولان إلى التراجع عن أقواله والاعتذار لجنود الجيش الإسرائيلي، وكتب على منصة إكس: “أدعو يائير غولان إلى التراجع والاعتذار لمقاتلي جيش الدفاع الإسرائيلي عن تصريحاته المتطرفة والكاذبة. لا يمارس جنود جيش الدفاع الإسرائيلي هواية قتل الأطفال”.

وتابع: “إن هذه التصريحات ليست فقط مستفزة وكاذبة ومتطرفة، بل تُعرّض حرية جنودنا الأبطال للخطر أمام المحاكم الدولية. دولة إسرائيل تخوض حربا عادلة منذ تأسيسها، وتفعل ذلك وفقًا للقواعد الدولية والقيم الأخلاقية العليا. شخص مثل غولان، الذي كان نائبا لرئيس الأركان، يعرف ذلك جيدا. عد إلى رشدك يا يائير واعتذر، لم يفت الأوان بعد”.

وأدان رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان التصريحات بشدة، قائلا: “الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، وكل تصريح كاذب كهذا بحقه يمس بجنودنا وبأمن الدولة”.

من جهته، قال وزير الاقتصاد نير بركات إن تصريحات يائير غولان “تتجاوز الخطوط الحمراء”، وأضاف: “في حين أن جنود جيش الدفاع الإسرائيلي يقاتلون من أجل وجودنا ضد أعداء قساة، اختار غولان أن يكون بمثابة بوق للدعاية الكاذبة لحماس ويتهم جنود الجيش بالتشهير الوهمي والخطير. دعم غولان يوفر الذخيرة لأعدائنا ويعرض جنودنا للخطر، مما يعطي حملة نزع الشرعية عن أمن دولة إسرائيل ريحًا مواتية. عيب عليك”.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ نحو 20 شهرا، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 53 ألف شخص، في حين تتزايد الانتقادات الدولية للسياسات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.