الأهلي في أمريكا.. حسين الشحات يتحدث قبل مواجهة ميسي

في حديث خاص للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، كشف نجم النادي الأهلي المصري حسين الشحات عن مشاعر حماسية قبل انطلاق النسخة الأولى الموسعة من كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة بمشاركة غير مسبوقة تضم 32 فريقا.

“شرف لا يُقاس وتتويج لسنوات من العمل والتضحيات”، هكذا وصف الشحات شعوره بتمثيل الأهلي في هذا الحدث العالمي، مشيرا إلى أن المشاركة ليست مجرد حضور، بل هي ترجمة لتاريخ الأهلي العريق ورغبة لاعبيه في الظهور المشرف على المسرح الدولي.

مواجهة البرغوث.. الافتتاح مع ميسي ليس مجرد مباراة

وعن المباراة الافتتاحية للبطولة أمام نادي إنتر ميامي الأمريكي، التي ستشهد مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قال الشحات “ميسي هو الأفضل في العالم، وإنتر ميامي فريق قوي يضم مجموعة من النجوم الكبار. إنها مباراة تُدوَّن في التاريخ”.

ووصف المواجهة بأنها أكثر من مجرد لقاء افتتاحي، بل علامة فارقة في مسيرة البطولة وفي تطور الكرة العربية، التي أثبتت حضورها القوي عالميا بفضل تجارب مثل الأهلي.

“نلعب من أجل الفوز”.. فلسفة لا تقبل التراجع

ورغم إدراكه لصعوبة المهمة على أرض الخصم، فقد شدَّد الشحات على أن الأهلي لا يخضع لحسابات التوقعات “التوقعات تميل إلى المنافس، ربما. لكننا في الأهلي لا نعرف المستحيل”.

وأضاف بثقة “نحن نلعب دائما من أجل الفوز، هذه هي فلسفتنا. جمهورنا لا ينتظر منا سوى تقديم كل شيء، ونحن نثق بأنه سيكون كما عهدناه؛ السند الأول والدافع الأقوى”.

كواليس ما قبل القرعة

وأشار الشحات إلى أنه كان يتوقع مواجهة إنتر ميامي منذ البداية “كان لديَّ شعور داخلي بأننا سنلتقي بهذا الفريق، ربما لأن الأهلي دائما في قلب اللحظة، في مركز الضوء”.

وأكد أن حضور الأهلي في المباراة الافتتاحية للبطولة الأولى من نوعها يعكس ثقل الفريق على الساحة الدولية، وجماهيريته الممتدة عبر القارات.

اسم لا يُنسى

وبعيدا عن الفريق، فإن لحسين الشحات إنجازا شخصيا استثنائيا، إذ يُعَد اللاعب الوحيد في تاريخ البطولة الذي سجل في أربع نسخ متتالية من كأس العالم للأندية.

وقال الشحات عن هذا الأمر “هذا إنجاز أفتخر به كثيرا. أن أكون الأكثر مشاركة وأن أسجل في أربع نسخ متتالية، هو أمر لا يُشترى، بل يُنتزع بالاجتهاد والإيمان”.

واختتم حديثه بتأكيد أن هذه الأرقام لم تأتِ من فراغ، بل كانت “نتيجة إصرار وعمل متواصل داخل كيان لا يعرف الاستسلام، اسمه الأهلي”.