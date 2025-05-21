الجيش السوداني ينشر خريطة لمواقع سيطرته العسكرية

نشر مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، خريطة محدثة تُظهر مواقع سيطرة الجيش والقوات النظامية الأخرى في العاصمة الخرطوم، وذلك في إطار العمليات العسكرية المستمرة ضد قوات الدعم السريع.

وأكد المكتب، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أن الخريطة توضح سيطرة القوات المسلحة بشكل كامل على ولاية الخرطوم، بعد أن تمكنت من دحر ما أسمتها “الميليشيا الإجرامية” من جميع مناطق الولاية، وسط مظاهر احتفالية ومواكب نصر تجوب العاصمة.

وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة، بمساندة المقاومة الشعبية، تواصل عملياتها ليلًا ونهارًا “لتطهير البلاد من عناصر التمرد”، في سبيل إنهاء حالة الفوضى وبسط الأمن والاستقرار، تمهيدًا لمرحلة جديدة من إعادة البناء والتعمير في كافة أرجاء السودان.

وأكدت القوات المسلحة في ختام بيانها أن “الكرامة الوطنية تتجلى في صمود الشعب وتلاحمه مع قواته المسلحة”، في إشارة إلى اتساع رقعة الدعم الشعبي للعمليات الجارية تحت شعار “حرب الكرامة”.

ويخوض الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف إبريل/نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية.