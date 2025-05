برنامج الأغذية العالمي يكشف حقيقة وصول المساعدات لغزة ويدعو للتحرك قبل فوات الأوان

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن “المساعدات التي يحتاج إليها قطاع غزة بدأت أخيرا في الوصول إليه، لكن بوتيرة بطيئة جدا”.

وأكد البرنامج في منشور على منصة “إكس” اليوم الأربعاء “نحتاج لوصول مزيد من شاحنات المساعدات لغزة بشكل يومي وعاجل، ودون قيود على جمع وتوزيع الغذاء في غزة”، مشيرا إلى أن “العائلات على حافة الانهيار ويجب أن نصل إليهم قبل فوات الأوان”.

#Gaza: Desperately needed aid is finally trickling in — but the pace is far too slow.

We need more aid trucks coming in daily & urgent, unrestricted access to collect and distribute the food inside Gaza.

Families are hanging by a thread. We must reach them before it's too late.

— World Food Programme (@WFP) May 21, 2025