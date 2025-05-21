برنامج الأغذية العالمي يكشف حقيقة وصول المساعدات لغزة ويدعو للتحرك قبل فوات الأوان

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن “المساعدات التي يحتاج إليها قطاع غزة بدأت أخيرا في الوصول إليه، لكن بوتيرة بطيئة جدا”.

وأكد البرنامج في منشور على منصة “إكس” اليوم الأربعاء “نحتاج لوصول مزيد من شاحنات المساعدات لغزة بشكل يومي وعاجل، ودون قيود على جمع وتوزيع الغذاء في غزة”، مشيرا إلى أن “العائلات على حافة الانهيار ويجب أن نصل إليهم قبل فوات الأوان”.

#Gaza: Desperately needed aid is finally trickling in — but the pace is far too slow. We need more aid trucks coming in daily & urgent, unrestricted access to collect and distribute the food inside Gaza. Families are hanging by a thread. We must reach them before it's too late. — World Food Programme (@WFP) May 21, 2025

ووصف البرنامج الوضع في قطاع غزة بأنه “بالكامل يواجه خطر المجاعة”، مضيفا أنه “بدون تحركات عاجلة سوف يزيد نقص إمدادات الطعام في غزة من أزمة الغذاء وسوء التغذية الحاد، ويرفع مستوى الوفيات إلى ما يتجاوز حدود المجاعة خلال الأشهر الخمسة المقبلة”.

تفاقم مشكلة الجوع

وكان بيان صادر عن برنامج الأغذية العالمي في 12 مايو/أيار الجاري كشف تفاقم مشكلة الجوع وسوء التغذية الحاد منذ الحصار الذي فرضته إسرائيل على القطاع في 2 مارس/آذار الماضي “ما أضاع المكاسب الإنسانية التي تحققت خلال وقف إطلاق النار في وقت سابق من العام الجاري”، وفق البيان.

وذكر البيان أنه، وفقًا لتقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، “يواجه 470 ألف شخص في غزة جوعًا كارثيًا، ويعاني السكان بالكامل من انعدام الأمن الغذائي الحاد”.

ويتوقع التقرير أن “نحو 71 ألف طفل وأكثر من 17 ألف أم سيحتاجون إلى علاج عاجل لسوء التغذية الحاد”، ما يعني ارتفاعا في تقديرات سابقة، في مطلع عام 2025، أوضحت أن 60 ألف طفل في غزة سيحتاجون إلى العلاج.

“يتضورون جوعا والطعام على الحدود”

ووصفت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي الوضع في غزة بقولها “تتضور عائلات غزة جوعا، بينما يبقى الطعام الذي يحتاجونه على الحدود. لا نستطيع إيصاله إليهم بسبب تجدد الصراع والحظر الشامل على المساعدات الإنسانية المفروض منذ أوائل مارس”.

وأشار التقرير إلى أنه “تم بالفعل وضع أكثر من 116 ألف طن متري من المساعدات الغذائية – وهي كافية لإطعام مليون شخص لمدة تصل إلى أربعة أشهر – في ممرات المساعدات، وجاهزة للدخول” إلى قطاع غزة.

وأكد برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” استمرار عمل المنظمتين الدوليتين على الأرض في غزة، وأنهما “على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدات المنقذة للحياة وفقا للمبادئ الإنسانية المطلوبة”.

وحثت المنظمتان “جميع الأطراف على إعطاء الأولوية لاحتياجات المدنيين والسماح بدخول المساعدات إلى غزة على الفور والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي”.