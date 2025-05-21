تحت القصف المتواصل.. المقاومة تضرب مجددا وجيش الاحتلال يحاول التصدي (فيديو)

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قصف أسدود وعسقلان برشقة صاروخية، ردا على المجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

في غضون ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق صفارات الإنذار بسبب الهجمات في منطقة قرب قطاع غزة، ودوي الصفارات في عسقلان جنوب غرب إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال “اعترض سلاح الجو قبل قليل قذيفة صاروخية أطلقت من شمال قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية، ولم تقع إصابات”.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: رصدنا اعتراضا صاروخيا في سماء مدينة عسقلان، ودوي صافرات الإنذار.

وتواترت في الآونة الأخيرة عمليات المقاومة في رفح وخان يونس بالمناطق الشرقية لمدينة غزة، وكذلك في بيت حانون وبيت لاهيا شمالي القطاع، ما أسفر عن مقتل وجرح عديد من الجنود الإسرائيليين.

وتتزايد عمليات المقاومة الفلسطينية على الرغم من ضراوة القصف، ونشر جيش الاحتلال قوات إضافية في القطاع.

وكانت إسرائيل استأنفت العدوان على غزة يوم 18 مارس/آذار الماضي بعد أن انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار، وأسفرت هجماتها منذ ذلك الحين عن أكثر من 3400 شهيد و9600 مصاب، وفقا لبيانات وزارة الصحة في غزة.